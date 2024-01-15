НАПК внесло в список спонсоров войны почти 50 компаний

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны почти 50 компаний, больше всего — из Китая. Об этом сообщил глава ведомства Александр Новиков в интервью Укринформ.

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Какие компании в реестре

«На сегодняшний день в этот реестр занесено почти 50 компаний. Больше всего из них из Китая — 14. На втором месте США — 7 компаний. Все остальные — преимущественно из стран Европейского Союза», — отметил он.

По его словам, сейчас наблюдается тенденция, что международные компании, которые продолжают работать в россии, активно обращаются в НАПК, предоставляют планы выхода бизнесов из россии и просят не вносить компанию в этот реестр.

«Буквально на прошлой неделе одна из таких компаний связалась с нами и заявила о том, что предоставит план выхода из россии, чтобы не попасть в реестр», — уточнил Новиков.

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В то же время отметил глава НАПК, есть случаи, когда реестр помог выйти компаниям из россии, после их исключили из него.

«Однако, к сожалению, мы еженедельно вносим туда новую транснациональную компанию, которая продолжает работать в россии, уплачивает значительные налоги в российский бюджет», — заявил Новиков.

Новиков напомнил, что Реестр международных спонсоров войны является совместным проектом НАПК и компании Refinitiv, которая является партнером World-Check — базы данных политически известных лиц и организаций и организаций повышенного риска, и создан с целью предотвращения ведения международного бизнеса в крови украинцев.

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