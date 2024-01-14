Индексация пенсий в 2024 году: В Кабмине подтвердили рост на 13%

Кабмин в 2024 году на социальные расходы направит 470 млрд грн. Пенсии вырастут на 13%, а на субсидии правительство выделит 50 млрд грн. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

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Индексация пенсий

«За время полномасштабной войны мы провели уже две индексации пенсионных выплат. В марте 2024 года проведем еще одну. По предварительным расчетам Министерства социальной политики, пенсии вырастут в среднем на 13%», — сообщил Шмыгаль.

Социальные расходы государственного бюджета в 2024 году составят 470 млрд грн, что на 25 млрд грн больше, чем в прошлом году.

На субсидии будет выделено 50 млрд грн, что на 12 млрд грн больше, чем в прошлом.

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Также почти в два раза увеличиваются расходы на социальную защиту лиц с инвалидностью, увеличивается программа поддержки малообеспеченных семей.

Кроме того, будет увеличена минимальная зарплата. Правительство продолжит оказывать помощь внутренне перемещенным лицам.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что реформа солидарной пенсионной системы должна довести размер пенсии до 30% среднего заработка.

«Реформа пенсионной системы. Традиционно 1 марта состоится индексация пенсий, как это проходило все предыдущие годы… Но в этом году мы сделаем это более справедливо — реформируем солидарную пенсию. Мы хотим, чтобы солидарная пенсия для украинцев была понятна, прозрачна и составляла 30% от среднего заработка», — сказал Шмыгаль.

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Он пояснил, что введение системы баллов должно устранить диспропорцию в размерах пенсионных выплат, выходивших на пенсию в разные годы.