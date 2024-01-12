Курс биткоина вырос выше $48 900 на фоне старта торгов по спотовым ETF

В четверг, 11 января, курс биткоина достиг $48 922, но затем откатился. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

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Сегодня, 12 января, по состоянию на 8:30 по киевскому времени цена первой криптовалюты колеблется около $46 350.

Отметим, что скачок цены актива произошел на фоне начала торгов на фондовом рынке в США.

Напомним

«Минфин» писал, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила запуск 11 биржевых фондов (ETF), инвестирующих непосредственно в биткоины.

Ожидается, что это станет знаковым событием для сектора цифровых активов и откроет доступ к крупнейшей криптовалюте на традиционном финансовом рынке США и за его пределами.

SEC разрешила фондам от всех компаний-претендентов, включая BlacrRock и Fidelity Investments, начать торговлю акциями на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), NASDAQ и Чикагской бирже опционов (CBOE) с 11 января.