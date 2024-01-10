НАПК внесло американскую сеть фастфуда Subway в перечень международных спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло американскую многонациональную франшизу ресторанов быстрого питания Subway в перечень международных спонсоров войны. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

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В агентстве отметили, что более 500 ресторанов компании продолжают работать на рынке агрессора, уплачивая сотни тысяч долларов налогов в бюджет россии.

Subway активно рекламирует свою деятельность через подсанкционные российские социальные сети и доставляет еду через сервисы Яндекс, сотрудничающие с государственными и правоохранительными органами страны-агрессорки.

«Subway (Сабвей) — одна из крупнейших сетей в мире по количеству заведений общепита. Она известна своими сэндвичами, салатами и роллы. Компания позиционирует себя как «здоровую альтернативу традиционному фаст-фуду».

Компания заявляет, что заботится о здоровье потребителей, но продолжает работать в россии, финансируя убийства украинцев. Российская сеть Subway сейчас третья по количеству точек в Европе после Великобритании и Германии", — говорится в сообщении.

Компания работает в россии более 20 лет, создала около 6000 рабочих мест, насчитывает 550 ресторанов в 122 городах. После начала полномасштабного вторжения, компания не сообщила ни о каком сокращении своей деятельности в России.

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«Так, кроме уплаты налогов в госбюджет государства-террориста, компания предоставляет рабочие места россиянам, поддерживая российскую экономику и уровень занятости населения», — добавили в НАПК.

Особенностью бизнеса Subway является то, что они работают по системе франчайзи, то есть существует большая сеть юридически обособленных лиц, работающих под брендом Subway, генерирующих доходы и платящие налоги. В россии франшизой сети Subway владеет компания Subway Russia Service Company с головным офисом в Санкт-Петербурге.

«Subway сообщила, что всеми ресторанами в стране независимо владеют и управляют местные и главные франчайзи, поэтому рестораны остаются открытыми в россии. Это заявление в части несостоятельности влияния на собственных франчайзи не соответствует действительности и фактически вводит в заблуждение», — добавили в НАПК.

Так, в мае 2022 года российские банки начали блокировать роялти (платежи за пользование франшизой), потому что были не готовы брать на себя ответственность за проработку платежей в адрес франчайзера из «недружественного» государства (США). Клиенты не могли получить право собственности по российским франчайзи и отправлять платежи в США.

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В связи с этим, по заказу Subway российская юридическая компания Nevsky IP LAW провела необходимые анализы договоров и санкционного законодательства рф и нашла соответствующие юридические механизмы, позволяющие законно осуществлять сбор роялти с франчайзи и направлять их в адрес холдинговой компании.

В результате компания помогла клиенту (Subway) снова получать роялти из российских франчайзи. Банки возобновили обработку платежей, а франчайзи вернулись к исполнению обязанностей по уплате роялти.

Subway в россии активно проводит рекламные компании через социальные сети «ВК» и «Одноклассники», принадлежащие юридическому лицу подсанкционного ООО «Компания ВК». Также Сабвей пользуется услугами доставки еды через сервис «Яндекс.Еда».

В НАПК напомнили, что этот сервис контролируется группой компаний «Яндекс», которые сотрудничают с государственными и правоохранительными органами страны-агрессоры, в том числе с ФСБ. Сервисы «Яндекс» ранее уже попали в список кандидатов на санкции НАПК.

«Попыток осудить войну россии против Украины от руководства компании не было», — добавили в агентстве.