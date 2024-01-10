Андрей Пышный подал новую декларацию (от 5 января 2024 года) по зарплате на должности председателя НБУ в размере 197,5 тыс. грн., что немногим превышает сумму оклада, задекларированную им 8 декабря 2023-го — 190,97 тыс. грн.
Глава НБУ подал новую декларацию: какие доходы он показал
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Однако, если в прошлом месяце Андрей Григорьевич заявлял о передаче этого дохода на благотворительность, то сейчас о таких действиях не сообщается.
Также стоит отметить, что размер зарплаты Пышного, заявленный банкиром в отчете НАПК, почти двое меньше аналогичной зарплаты его предшественника на должности председателя Нацбанка Кирилла Шевченко.
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Шевченко 31 января 2022 года подавал декларацию с размером зарплаты на 367,3 тыс. А после полномасштабного вторжения, как и другие чиновники больше не делал отчетов.
Напомним, что Андрей Пышный стал лучшим главой центробанка Европы по версии The Banker.
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