Глава НБУ подал новую декларацию: какие доходы он показал

Андрей Пышный подал новую декларацию (от 5 января 2024 года) по зарплате на должности председателя НБУ в размере 197,5 тыс. грн., что немногим превышает сумму оклада, задекларированную им 8 декабря 2023-го — 190,97 тыс. грн.

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Однако, если в прошлом месяце Андрей Григорьевич заявлял о передаче этого дохода на благотворительность, то сейчас о таких действиях не сообщается.

Также стоит отметить, что размер зарплаты Пышного, заявленный банкиром в отчете НАПК, почти двое меньше аналогичной зарплаты его предшественника на должности председателя Нацбанка Кирилла Шевченко.

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