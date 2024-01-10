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10 января 2024, 16:21 Читати українською

Глава НБУ подал новую декларацию: какие доходы он показал

Андрей Пышный подал новую декларацию (от 5 января 2024 года) по зарплате на должности председателя НБУ в размере 197,5 тыс. грн., что немногим превышает сумму оклада, задекларированную им 8 декабря 2023-го — 190,97 тыс. грн.

Андрей Пышный подал новую декларацию (от 5 января 2024 года) по зарплате на должности председателя НБУ в размере 197,5 тыс.

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Однако, если в прошлом месяце Андрей Григорьевич заявлял о передаче этого дохода на благотворительность, то сейчас о таких действиях не сообщается.

Также стоит отметить, что размер зарплаты Пышного, заявленный банкиром в отчете НАПК, почти двое меньше аналогичной зарплаты его предшественника на должности председателя Нацбанка Кирилла Шевченко.

Читайте: НАПК открыло публичный доступ в Реестр деклараций: чем владеет глава НБУ

Шевченко 31 января 2022 года подавал декларацию с размером зарплаты на 367,3 тыс. А после полномасштабного вторжения, как и другие чиновники больше не делал отчетов.

Напомним, что Андрей Пышный стал лучшим главой центробанка Европы по версии The Banker.

Читайте также: Как НБУ изменит валютные правила и что будет делать с курсом в 2024 году

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

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0
Studioexclusive
Studioexclusive
10 января 2024, 17:09
#
Цікаво, яким чином розраховується і затверджується зарплатня на дані посади? Хто знає?
+
0
kadaad1988
kadaad1988
10 января 2024, 17:27
#
У нас при Порошенко сделали так, что чинуши сами себе назначают оклады, премии и прочие выплаты.
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