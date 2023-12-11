НАПК открыло публичный доступ в Реестр деклараций: чем владеет глава НБУ

Глава Нацбанка Андрей Пышный задекларировал 192,5 тысячи гривен как разовый расход. Об этом свидетельствуют данные Единого госреестра деклараций.

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Согласно информации на сайте реестра, Пышный 30 ноября получил доход почти в 191 тыс. грн, а через неделю, 8 декабря, потратил эти деньги.

В графе вид доходов отмечено, что это была заработная плата по основному месту работы. Декларация указана на сайте НАПК как «сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии».

Согласно предоставленной Пышным информации, эти деньги были потрачены как «добровольное пожертвование» или «другие» расходы в Украине.

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Напомним, что Андрей Пышный был избран главой Нацбанка 7 октября 2022 года. Он сменил на должности Кирилла Шевченко, который находится в розыске и подозревается в коррупции.