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11 декабря 2023, 13:55 Читати українською

НАПК открыло публичный доступ в Реестр деклараций: чем владеет глава НБУ

Глава Нацбанка Андрей Пышный задекларировал 192,5 тысячи гривен как разовый расход. Об этом свидетельствуют данные Единого госреестра деклараций.

Глава Нацбанка Андрей Пышный задекларировал 192,5 тыс гривен как разовый расход.

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Согласно информации на сайте реестра, Пышный 30 ноября получил доход почти в 191 тыс. грн, а через неделю, 8 декабря, потратил эти деньги.

В графе вид доходов отмечено, что это была заработная плата по основному месту работы. Декларация указана на сайте НАПК как «сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии».

Согласно предоставленной Пышным информации, эти деньги были потрачены как «добровольное пожертвование» или «другие» расходы в Украине.

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Напомним, что Андрей Пышный был избран главой Нацбанка 7 октября 2022 года. Он сменил на должности Кирилла Шевченко, который находится в розыске и подозревается в коррупции.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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+180
37198534
37198534
11 декабря 2023, 14:00
#
І що? Для чого нам така новина?
+
+75
kingcity
kingcity
11 декабря 2023, 14:08
#
Ну і ?

Ну придбала людина якусь вартісну річ, вартість її співпадає з його доходами, і що з того ?
+
0
Riojas
Riojas
11 декабря 2023, 14:29
#
Конвертдепозит открыл)
+
0
TAN72
TAN72
11 декабря 2023, 15:29
#
Хорошие расходы в день почти 200 косарей
+
0
Moonlighter
Moonlighter
11 декабря 2023, 15:43
#
Сделал ТО для своего Rolls Royce?)
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