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10 января 2024, 16:25 Читати українською

NovaPay за месяц существенно нарастила выпуск платежных карт

NovaPay в течение декабря выпустила около 4 тысяч платежных карт, а до этого за четыре месяца их было выпущено лишь 908 штук. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

NovaPay в течение декабря выпустила около 4 тысяч платежных карт, а до этого за четыре месяца их было выпущено лишь 908 штук.

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Правда, из 4820 платежных карт, которые сейчас обслуживает компания, 1895 были активными — то есть был произведен хотя бы один расчет. Впрочем, это в несколько раз больше, чем до декабря, когда их было 499 единиц.

Это самый динамичный месячный рост по выпуску карт за этот период. Соответствующие показатели банков по общему показателю колеблются между плюс 14% и минус 12%, а по активным картам — от плюс 12% до минус 25%.

Напомним, что в декабре NovaPay презентовала собственное мобильное приложение с возможностью открыть платежный счет и оформить виртуальную карту с функцией доставки физической.

К теме: Группа компаний Новая почта меняет название на NOVA

Лидером по количеству активных карт является Приватбанк (свыше 28 млн), а на втором месте Универсал Банк (вместе с monobank) — более 7,8 млн. Ощад — более 7 млн. Эти три банка имеют существенный отрыв от конкурентов. Следующим в списке идет Райффайзен Банк — более 2 млн. Замыкает ТОП-5 А-Банк (1,1 млн). Общее количество активных платежных карт составляет более 52 млн.

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

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Qwerty1999
Qwerty1999
10 января 2024, 17:25
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NovaPay стала активнее рекламировать свои карты и даже
журналистку Минфина сподвигла на публикацию скрытой
рекламы карт NovaPay в своём проекте сравнения
всего трёх провайдеров финансовых услуг:

https://www.project.minfin.com.ua/novapay-zruchni-finansy
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Артем Анатольевич
Артем Анатольевич
10 января 2024, 17:47
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Если доставка будет ниже укрпочтовской,беру
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Qwerty1999
Qwerty1999
10 января 2024, 17:53
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Берите, берите — они ещё нарисуют…

Карта НоваПей к тарифам не имеет никакого отношения,
она всего-лишь позволяет оплачивать услуги НП в кредит…

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Артем Анатольевич
Артем Анатольевич
10 января 2024, 18:04
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Оуу,я люблю все в кредит. Есть крутой телефон,питаюсь с мусорников и одеваюсь там же. Так хорошо быть европейцем…эхехехейййй _))))
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Qwerty1999
Qwerty1999
10 января 2024, 18:13
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Тогда карта НоваПей тебе будет в самый раз…
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Артем Анатольевич
Артем Анатольевич
10 января 2024, 18:14
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Я бы укрпочтовскую оформил с подписью самого эффективного менеджера смелянского.
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