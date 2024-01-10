NovaPay за месяц существенно нарастила выпуск платежных карт

NovaPay в течение декабря выпустила около 4 тысяч платежных карт, а до этого за четыре месяца их было выпущено лишь 908 штук. Об этом свидетельствуют данные НБУ .

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Правда, из 4820 платежных карт, которые сейчас обслуживает компания, 1895 были активными — то есть был произведен хотя бы один расчет. Впрочем, это в несколько раз больше, чем до декабря, когда их было 499 единиц.

Это самый динамичный месячный рост по выпуску карт за этот период. Соответствующие показатели банков по общему показателю колеблются между плюс 14% и минус 12%, а по активным картам — от плюс 12% до минус 25%.

Напомним, что в декабре NovaPay презентовала собственное мобильное приложение с возможностью открыть платежный счет и оформить виртуальную карту с функцией доставки физической.

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Лидером по количеству активных карт является Приватбанк (свыше 28 млн), а на втором месте Универсал Банк (вместе с monobank) — более 7,8 млн. Ощад — более 7 млн. Эти три банка имеют существенный отрыв от конкурентов. Следующим в списке идет Райффайзен Банк — более 2 млн. Замыкает ТОП-5 А-Банк (1,1 млн). Общее количество активных платежных карт составляет более 52 млн.