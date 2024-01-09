Группа компаний Новая почта меняет название на NOVA

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 января 2024, 11:52 Читати українською

Группа компаний Новая почта меняет название на NOVA

Новая почта убирает слово «почта» в названии группы компаний и оставляет широкое, без барьеров — NOVA. Об этом говорится в сообщении компании.

Новая почта убирает слово «почта» в названии группы компаний и оставляет широкое, без барьеров — NOVA.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Смена названия

«Основная цель группы NOVA — обеспечить легкую доставку чего-либо для жизни и бизнеса. Пока это посылки, деньги и технологии, но мы не собираемся останавливаться на этом. Все компании NOVA реализуют общую стратегию и руководствуются одними ценностями: Fast — Easy — Safe — Human — Tech — Growth», — комментирует совладелец группы NOVA Вячеслав Климов.

Группа компаний NOVA состоит из следующих компаний:

Новая почта в Украине доставляет документы, посылки, большие грузы, а также предоставляет услуги фрахтовых перевозок и фулфилмента. Имеет доступную сеть для клиентов: 11 400 отделений и 15 500 почтоматов по всей Украине. Доставляет по стране за 24 часа, а в пределах города в тот же день.

Nova Post Europe — компания, предоставляющая полный спектр логистических услуг как для частных лиц, так и для бизнес-клиентов. Она обеспечивает скорую и надежную доставку документов, посылок и грузов по Европе, а также между ЕС и Украиной. Компания уже открыла свои представительства в 11 странах: Молдове, Польше, Литве, Чехии, Румынии, Германии, Словакии, Эстонии, Латвии, Венгрии и Италии. Она имеет 35 тыс. точек сервиса, из которых 83 — собственные отделения.

NovaPay — небанковское финансовое учреждение, которое развивает собственную международную платежную систему и предоставляет финансовые услуги частным клиентам и бизнесу. NovaPay обслуживает 2,6 млн трансакций в сутки. Полноправный участник международных платежных систем Visa и MasterCard. Компания имеет сертификат о соответствии международному стандарту безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS. В конце 2023 года компания выпустила приложение для открытия клиентами расчетных счетов.

Nova Global — компания, основной фокус которой сосредоточен на глобальном рынке электронной коммерции и сотрудничестве с международными маркетплейсами. Из Nova Global любые интернет-магазины в странах Северной и Южной Америки, странах Азиатско-Тихоокеанского региона, а также Великобритании становятся доступными для украинского потребителя с доставкой товаров Новой почтой. Для украинского среднего и малого бизнеса услуги компании — это возможность выходить на новые рынки и развивать экспорт своих товаров в другие части мира.

Supernova Airlines предоставляет быструю доставку своим клиентам из любой точки мира. Компания уже совершила десятки рейсов между странами Европы. Вскоре начнет трансконтинентальные полеты на грузовых самолетах.

ИТ-компания Nova Digital — это мощный производитель веб-приложений и программного обеспечения для архитектур любой сложности и нагруженности.

Nova Digital создает и обслуживает программные продукты, обрабатывающие 30 000 операций в секунду. Созданные ею решения протестированы на 32 миллионах частных и бизнес-пользователей Новой почты.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Три літри
Три літри
9 января 2024, 12:08
#
Коли вже нова пей на ойфонах?
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
9 января 2024, 13:09
#
Экономия, на слове почта существенная… Сели посчитали.
+
+30
Qwerty1999
Qwerty1999
9 января 2024, 15:18
#
Из небольшой фирмочки «Новая Почта» они выросли
до группы компаний и чтобы не ассоциироваться
только с почтовым оператором, оптимизируют
наименование группы компаний, ведь в названии
каждой отдельной компании уже есть текст NOVA.

Вполне логично и соответствует корпоративным
принципам развития бизнеса.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами