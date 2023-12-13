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13 декабря 2023, 15:47 Читати українською

NovaPay запустила мобильное приложение и начала выпускать платежные карты

Компания NovaPay, входящая в группу компаний Новая почта, запустила мобильное приложение и начала выпускать платежные карты. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Компания NovaPay, входящая в группу компаний Новая почта, запустила мобильное приложение, в котором украинцы смогут открыть платежный счет и оформить виртуальную карточку.
Фото: NovaPay

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Бета-версия мобильного приложения уже доступна для загрузки в Google Play.

Что можно делать в приложении

В компании отметили, что в приложении NovaPay можно выгодно оплачивать услуги Новой почты: клиенты получат 20% выгоды, которые можно использовать для оплаты отправки, получения посылок и наложенных платежей.

В то же время в приложении доступны все привычные операции с деньгами:

  • переводы на карты и счета по всем возможным реквизитам;
  • оформление «Посылки в кредит» и оплата за нее;
  • все виды платежей: клиенты могут оплачивать коммунальные услуги, интернет или ТВ, штрафы и налоги, пополнять мобильный и т. п.;
  • получение на карточку наложенного платежа за посылки;
  • отправка перевода с карты в отделение Новой почты;
  • выпуск пластиковой платежной карты NovaPay от MasterCard.

Через приложение можно заказать пластиковую платежную карту и получить ее в ближайшем отделении или почтовой почте Новой почты с бесплатной доставкой.

Читайте также: NovaPay начнет открывать счета населению и бизнесу, но государство не гарантирует вложения клиентов финкомпаний

Теперь доступны внутригосударственные платежи и переводы, картой NovaPay пока невозможно рассчитаться за границей, оплатить ею товары на зарубежных сайтах, или оплатить услуги компаний, зарегистрированных не в Украине.

Открытие счета, его обслуживание, все платежи, переводы и снятие наличных до 100 тыс. грн — бесплатные.

Регистрация

Начать использование мобильного приложения NovaPay можно после регистрации с помощью «Действия». При этом в скором времени клиенты смогут зарегистрироваться и в отделениях Новой почты.

Напомним

«Минфин» писал, что в конце апреля 2023 года NovaPay получила расширенную лицензию НБУ, позволяющую предоставлять новые услуги физическим лицам и бизнесу.

Источник: Минфин
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