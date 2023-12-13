Компания NovaPay, входящая в группу компаний Новая почта, запустила мобильное приложение и начала выпускать платежные карты. Об этом сообщает пресс-служба компании.
NovaPay запустила мобильное приложение и начала выпускать платежные карты
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Бета-версия мобильного приложения уже доступна для загрузки в Google Play.
Что можно делать в приложении
В компании отметили, что в приложении NovaPay можно выгодно оплачивать услуги Новой почты: клиенты получат 20% выгоды, которые можно использовать для оплаты отправки, получения посылок и наложенных платежей.
В то же время в приложении доступны все привычные операции с деньгами:
- переводы на карты и счета по всем возможным реквизитам;
- оформление «Посылки в кредит» и оплата за нее;
- все виды платежей: клиенты могут оплачивать коммунальные услуги, интернет или ТВ, штрафы и налоги, пополнять мобильный
и т. п.;
- получение на карточку наложенного платежа за посылки;
- отправка перевода с карты в отделение Новой почты;
- выпуск пластиковой платежной карты NovaPay от MasterCard.
Через приложение можно заказать пластиковую платежную карту и получить ее в ближайшем отделении или почтовой почте Новой почты с бесплатной доставкой.
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Теперь доступны внутригосударственные платежи и переводы, картой NovaPay пока невозможно рассчитаться за границей, оплатить ею товары на зарубежных сайтах, или оплатить услуги компаний, зарегистрированных не в Украине.
Открытие счета, его обслуживание, все платежи, переводы и снятие наличных до 100 тыс. грн — бесплатные.
Регистрация
Начать использование мобильного приложения NovaPay можно после регистрации с помощью «Действия». При этом в скором времени клиенты смогут зарегистрироваться и в отделениях Новой почты.
Напомним
«Минфин» писал, что в конце апреля 2023 года NovaPay получила расширенную лицензию НБУ, позволяющую предоставлять новые услуги физическим лицам и бизнесу.
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