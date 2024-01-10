Соцсеть X запустит P2P-платежи

Бывший Twitter, а теперь X планирует в 2024 году запустить P2P-платежи. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Представители X полагают, что такие платежи откроют больше полезных функций и создадут новые возможности для коммерции. В то же время, компания не предоставила деталей, как будет работать платежный сервис и когда планируется его запуск.

P2P-платежи — перевод средств от одного физического лица другому без непосредственного участия третьей стороны.

Ранее владелец платформы Илон Маск неоднократно заявлял, что хочет превратить социальную сеть в «приложение для всего». Также он сообщил, что X охватит половину глобальной финансовой системы.

Ранее «Минфин» писал о том, что стоимость Twitter (X) упала на 71% после покупки Маском, а Газета Financial Times прогнозирует банкротство X в 2024 году.

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