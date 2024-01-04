Министерство финансов склоняется к польской модели «упрощенки»

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Что известно

Польская модель предполагает широкую шкалу ставок единого налога от 2 до 20%. Самая высокая — для бизнесов, имеющих наименьшие затраты на производство.

Как правило, это область услуг, отметила Воробей.

«Это те виды деятельности, которые используются для подмены трудовых отношений гражданско-правовыми или контрактами с ФОП», — сказала она.

Чиновники Минфина и Верховной Рады не назвали точных параметров, когда именно и в каком виде будет реализовываться реформа. Согласно Стратегии доходов, она будет проходить в 2025—2027 годах. Однако старт также будет привязан к качественным изменениям в налоговой.

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Что такое упрощенная система

Национальная стратегия доходов предусматривает реформу упрощенной системы налогообложения в 2025—2027 годах.

«Упрощенка» позволяет компаниям и физлицам-предпринимателям платить единый налог вместо обычных НДФЛ, ЕСВ и военного сбора, его используют около 1,7 млн налогоплательщиков. Совокупно они генерировали около 0,9% ВВП в период 2020—2022 годов.