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4 января 2024, 14:32 Читати українською

Министерство финансов склоняется к польской модели «упрощенки»

Министерство финансов Украины склоняется к польской модели упрощенной системы налогообложения. Об этом рассказала заместитель министра финансов Светлана Воробей в ходе дискуссии Центра экономической стратегии (ЦЭС), комментируя утвержденную правительством Национальную стратегию доходов, пишет Forbes.

Министерство финансов Украины склоняется к польской модели упрощенной системы налогообложения.
Фото:entire.com.ua

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Что известно

Польская модель предполагает широкую шкалу ставок единого налога от 2 до 20%. Самая высокая — для бизнесов, имеющих наименьшие затраты на производство.

Как правило, это область услуг, отметила Воробей.

«Это те виды деятельности, которые используются для подмены трудовых отношений гражданско-правовыми или контрактами с ФОП», — сказала она.

Чиновники Минфина и Верховной Рады не назвали точных параметров, когда именно и в каком виде будет реализовываться реформа. Согласно Стратегии доходов, она будет проходить в 2025—2027 годах. Однако старт также будет привязан к качественным изменениям в налоговой.

Читайте: Официально: В тексте Нацстратегии отсутствует информация о 18% налога с банковских переводов граждан

Что такое упрощенная система

Национальная стратегия доходов предусматривает реформу упрощенной системы налогообложения в 2025—2027 годах.

«Упрощенка» позволяет компаниям и физлицам-предпринимателям платить единый налог вместо обычных НДФЛ, ЕСВ и военного сбора, его используют около 1,7 млн налогоплательщиков. Совокупно они генерировали около 0,9% ВВП в период 2020—2022 годов.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Riojas
Riojas
4 января 2024, 14:58
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А какие виды деятельности чаще всего используются для уклонения? Это ведь скорее всего не услуги
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