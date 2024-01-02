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2 января 2024, 15:48 Читати українською

Почти 82% проблемных кредитов принадлежат госбанкам — нардеп

За 11 месяцев прошлого года объем проблемных кредитов (NPL) сократился на 9 млрд грн, а почти 82% таких кейсов принадлежат государственным банкам. Об этом сообщил глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев.

За 11 месяцев прошлого года объем проблемных кредитов (NPL) сократился на 9 млрд грн, а почти 82% таких кейсов принадлежат государственным банкам.

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Нардеп ссылается на данные Нацбанка по состоянию на 1 декабря 2023 года. В частности, Гетманцев пишет, что объем неработающих кредитов (NPL) составил 423,1 млрд грн. В ноябре их объем снизился на 2,1 млрд грн, за 11 месяцев с начала года — на 9 млрд грн.

81,9% NPL принадлежат госбанкам. Общая сумма (без Приватбанка) составляет 167 млрд. грн. (+22,8 млрд. грн. с начала года). Увеличение отражает добавление NPL Сенс банка, который был национализирован в июле. В то же время, объем проблемных кредитов Приватбанка (179,3 млрд грн) остается относительно устойчивым (+0,4 млрд грн с начала года). Львиную долю последних составляют NPL, выданные предприятиям, связанным с бывшими владельцами банка, отметил Гетманцев.

Доля NPL от общего объема кредитного портфеля уменьшилась до 37% (минус 1,1 п.п. с начала года). Это наименьшее значение части NPL в текущем году. До полномасштабной войны эта доля составляла 26,6%.

Ранее «Минфин» писал, что Приватбанк продает портфель безнадежных потребительских кредитов на 500 млн.

Читайте также: Небанки с 1 января обязаны раскрывать условия кредитов: вступил в действие закон

Источник: Минфин
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