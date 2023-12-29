Доля неработающих кредитов в банковской системе снизилась до 37%

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе на 1 декабря 2023 составила 37%, что на 0,7 п. п. ниже показателя по состоянию на 1 ноября. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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Регулятор отметил, что объем неработающих кредитов за месяц сократился на 2,1 млрд грн, а объем предоставленных банками кредитов вырос на 16,4 млрд грн.

НБУ напомнил, что предварительные результаты оценки устойчивости Национального банка свидетельствуют об адекватной оценке большинством банков кредитного риска.

До полномасштабного вторжения россии в Украину доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках стало сокращаться с 2018 года (с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года), а объем кредитов в банках рос.