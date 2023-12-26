Приватбанк продает портфель безнадежных кредитов на 500 млн

Привабанк начинает продажу портфеля безнадежных кредитов на сумму 500 миллионов гривен. Портфель будет включать более 60 тысяч потребительских кредитов, признанных безнадежными и списанных за счет сформированных резервов. Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Из портфеля для продажи исключены кредиты военных и жителей оккупированных территорий или тех, где ведутся активные боевые действия.

«Уменьшение расходов государственного Приватбанка на обслуживание безнадежных кредитов сегодня работает на бюджет государства и всю Украину, поскольку расходы банка на дальнейшее сопровождение предложенного на продажу портфеля с учетом судебных сборов превышают ожидаемую цену продаж», — отмечает заместитель председателя правления Приватбанка по вопросам управления рисками Лариса Чернышева.

Речь идет исключительно о кредитах, классифицированных как «безнадежные». То есть в свое время банк предлагал этим клиентам программы реструктуризации, проводил работу по погашению задолженности, используя все инструменты, включая принудительное взыскание.

Права требования по такому портфелю будут предложены на платформе системы электронных торгов Минюста OpenMarket ГП «СЕТАМ» и будут включать только тело кредита и начисленные проценты. Продажа долга будет осуществлена путем проведения открытых и прозрачных торгов путем пошагового снижения начальной (стартовой) цены.

Читайте также: Объем неработающих кредитов в банках сократился на 9,6 миллиарда