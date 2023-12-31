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31 декабря 2023, 15:03 Читати українською

Цены на нефть в 2023 году упали на 10%

В конце 2023 цены на нефтяные фьючерсы эталонных марок Brent и WTI упали на 10%, опустившись до минимума с 2020 года. Об этом сообщает Reuters.

В конце 2023 цены на нефтяные фьючерсы эталонных марок Brent и WTI упали на 10%, опустившись до минимума с 2020 года.
Фото: pixabay.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В последний торговый день 2023 года, 29 декабря цена нефти марки Brent составляла $77,04 за баррель, тогда как у компании WTI — $71,65 за баррель. В обоих случаях цены упали более чем на 10% по отношению к 2022 году, в котором цены на нефть повышались.

Геополитическая ситуация и опасения относительно добычи нефти повлекли за собой бурные торги в 2023 году, закрепив уменьшение цены в конце года.

Добыча нефти в США несколько снизилась в октябре 2023 года до 13,248 млн баррелей в сутки.

ОПЕК+ сокращает добычу примерно на 6 миллионов баррелей в сутки, что составляет около 6% мирового снабжения.

Прогноз на 2024 год

Согласно опросу прогнозов 34 экономистов и аналитиков, которое провело агентство Reuters, в 2024 году нефть марки Brent будет стоить в среднем $82,56, что ниже ноябрьского прогноза в $84,43, поскольку они ожидают, что слабый рост мировой экономики ограничит спрос на нефть. Поддержку ценам может оказать геополитическая напряженность.

Читайте также: Ангола объявила о выходе из ОПЕК

Эксперты сомневаются в способности стран ОПЕК соблюдать договоренности по сокращению добычи нефти. Как прогнозируют, ОПЕК встретится с ослаблением спроса на свою нефть в первой половине 2024 года.

После уменьшения объемов добычи и выхода Анголы из организации ОПЕК уменьшает свою долю на мировом рынке.

На мировые цены также повлияет геополитическая ситуация на Ближнем Востоке. Атаки на корабле в Красном море заставили крупные компании задумываться об альтернативном Суэцком канале через всю Африку.

Напомним

«Минфин» писал, что по итогам переговоров 4 июня 2023 года страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти на 1,4 млн баррелей в сутки с 1 января 2024 года.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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neverice
neverice
31 декабря 2023, 17:38
#
Враховуючи, що ОПЕК+ сумарно видобувають близько 40 млн барелів на добу, то скорочення на 6 млн — це 15% їх видобутку. Немало. Такими темпами їм скорочувати скоро буде нема куди. А як згадати, що в 2022 вони теж непогано скоротились, то тенденція взагалі непогана.
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