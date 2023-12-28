Индексации пенсий в 2024 году может не быть в случае отсутствия международной помощи — Минсоцполитики

Министр социальной политики Оксана Жолнович предположила, что в случае отсутствия международной финансовой помощи, индексация пенсий в 2024 году может не состояться. Об этом она заявила в эфире телемарафона, сообщает Интерфакс-Украина.

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«Хочу успокоить всех пенсионеров, получающих пенсию по возрасту, потому что большая часть пенсионных доходов и поступлений, распределяемых Пенсионным фондом, — это наши внутренние поступления, которые обеспечиваются нашими украинскими плательщиками, в частности, нашими военными. Поскольку все они платят ЕСВ (Единый социальный взнос), то наш Пенсионный фонд стабильно держится на украинских средствах», — сказала Жолнович.

В связи с чем министр подчеркнула, что проблем с выплатой пенсий не должно быть.

«Возможно, не удастся, если на самом деле будут такие риски (отсутствие международной финансовой помощи, ред.), говорить об индексации, но базовая пенсия будет выплачена и на это мы найдем средства из внутренних украинских ресурсов», — заявила она.

Жолнович отметила, что все повышения и индексации в бюджет заложены и она надеется, что ресурсы на это будут найдены.

«Я думаю, что мы сможем справиться с этими вызовами. Я бы не хотела пока преждевременно пугать пенсионеров тем, что они не получат в соответствии с законом свои пенсии и повышение на уровень инфляции, которые предусмотрены. Пока что мы готовы их делать», — добавила она.

Социальные выплаты

Что касается социальных выплат, как помощь малоимущим лицам, внутренне перемещенным лицам и другим категориям, то, по словам Жолнович, эти расходы финансируются международными партнерами.

В то же время, она отметила, что Минсоцполитики договорилось с Всемирным банком о помощи на сумму почти $2 млрд, и эти средства в первые месяцы 2024 года покроют расходы на базовые социальные расходы.

Напомним

«Минфин» писал, что председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил о том, что все социальные выплаты в первые месяцы 2024 года будут своевременными и в полном объеме.

Ранее министр экономики Юлия Свириденко в комментарии Financial Times заявила, что Украине, вероятно, придется отложить выплату пенсий и зарплат государственным служащим, если ЕС и США не окажут обещанную финансовую помощь в начале следующего года.