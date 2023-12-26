Минфин - Курсы валют Украины

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26 декабря 2023, 20:00 Читати українською

Главное за вторник: НБУ требует усилить валютный контроль и будет проверять аутентификацию на платежном рынке

НБУ утвердил 6 дополнительных критериев рисковых валютных операций

Национальный банк требует от банков усилить валютный контроль за экспортно-импортными операциями клиентов, когда речь идет о предоплатах. А именно: регулятор расширил список своих индикаторов для анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях, содержащихся в постановлении НБУ № 8 от 2 января 2019 года.

НБУ сообщил, когда начнет проверять внедрение в Украине усиленной аутентификации платежей

Национальный банк не планирует ранее 10 мая 2024 проводить инспекционные проверки по соблюдению банками, другими финучреждениями и «Укрпочтой» требований Положения № 58 об усиленной аутентификации на платежном рынке.

Агрессивный портфель акций «Минфина»: что заработали за год и какую стратегию выбрали на 2024 год

2023 год был благоприятным для фондового рынка: S&P 500 прибавил 23%, Nasdaq 100 — более 50%, DAX 100 — 19,4%, RUSSEL 2000 — 13%. Мейнстримом года стали технологические компании и искусственный интеллект. «Минфин» с помощью агрессивного портфеля акций в полной мере воспользовался ситуацией и получил прибыль, обогнав ключевые индексы. Продолжаем инвестировать и рассказываем, что еще купили и чего ожидаем в 2024 году.

Удорожание кредитов и обслуживание карт: как банкиры отреагируют на повышение налога

В начале декабря Президент подписал Закон (№ 3474-IX) о повышенном налогообложении банков. Еще при обсуждении документа финансисты говорили, что новые налоговые правила заставят их повысить тарифы на банковские услуги и цены на кредиты. «Минфин» выяснял, насколько реальны были такие угрозы.

Источник: Минфин
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