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26 декабря 2023, 11:34 Читати українською

НБУ утвердил 6 дополнительных критериев рисковых валютных операций

Национальный банк потребовал от банков усилить валютный контроль за экспортно-импортными операциями клиентов, когда речь идет о предоплатах. А именно: регулятор расширил список своих индикаторов для анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях, содержащихся в постановлении НБУ № 8 от 2 января 2019 года.

Национальный банк потребовал от банков усилить валютный контроль за экспортно-импортными операциями клиентов, когда речь идет о предоплатах.
Фото: depositphotos

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Для этого Нацбанк утвердил Постановление № 160, которым расширил 8-й индикатор для проверки документов по валютным операциям компании — расписал по каким признакам нужно определять внешнеэкономические контракты, нуждающиеся в усиленной проверке банков.

Теперь в нем говорится, что валютные предоплаты, будут считаться рисковыми при наличии одного или нескольких таких признаков:

1. Нарушение предельных сроков расчетов по экспортным/импортным контрактам, установленных Нацбанком или центральным органом исполнительной власти.

2. Выявление у компании-резидента нарушения сроков расчетов по экспортно-импортным контрактам на общую сумму от 20 размеров пороговой суммы по ст. 20 закона о финмониторинге и выше. Речь о пороге 400 тыс. грн и 20-кратном размере — 8 млн грн.

3. Наличие изменений/дополнительных соглашений к внешнеэкономическим договорам, предусматривающим увеличение сроков поставки контрагентом-нерезидентом товаров.

4. Неоднократные случаи возвращения контрагентом-нерезидентом в пользу клиентов банка предоплаты на сумму свыше 50% от суммы первичного платежа по операциям импорта товаров в течение предыдущего года.

5. Создание запутанных и/или искусственных условий осуществления платежей.

6. Наличие законодательных ограничений по ввозу товаров на территорию Украины.

Если валютная операция попадает в категорию рисковых, банк отказывает компании в ее проведении.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
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