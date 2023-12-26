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26 декабря 2023, 9:16 Читати українською

Криптофонды зафиксировали приток в $103 млн за неделю

Отток средств из криптовалютных инвестпродуктов, зафиксированный на минувшей неделе, сменился притоком — $103 млн в период с 16 по 22 декабря. Об этом сообщил глава отдела исследований CoinShares Джеймс Баттерфилл.

Отток средств из криптовалютных инвестпродуктов, зафиксированный на минувшей неделе, сменился притоком — $103 млн в период с 16 по 22 декабря.

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Что известно

В «стандартные» биткоин-фонды вложили $87,6 млн против оттока в размере $32,8 млн за предыдущий отчетный период. Структуры, позволяющие открывать шорт по первой криптовалюте, получили $0,4 млн.

Приток в ETP на основе Ethereum составил $7,9 млн. В инструменты на основе Solana вложили $6 млн, тогда как из продуктов на базе Litecoin и Avalanche вывели $0,4 млн и $2,6 млн соответственно.

Читайте: Доходы биткоин-майнеров от комиссий за год выросли на 400%

Напомним

В конце ноября в Matrixport спрогнозировали, что первая криптовалюта подорожает до $63 140 к апрелю 2024 года и до $125 000 — к концу следующего календарного года.

Позднее Glassnode указали на предпосылки волатильных колебаний биткоина в диапазоне 50% вокруг уровня $36 000, а в Bitwise предсказали новый максимум для цифрового золота на уровне $80 000.

Читайте: Главный тренд 2024 года: как отреагирует крипторынок на ужесточение регулирования

Напомним, аналитики JPMorgan допустили, что в 2024 году Ethereum превзойдет биткоин и другие криптовалюты благодаря предстоящим обновлениям по масштабированию блокчейна.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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