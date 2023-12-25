Доходы биткоин-майнеров от комиссий за год выросли на 400%

Средний объем средств, получаемых майнерами первой криптовалюты от комиссий в день, превысил $2 млн — в годовом выражении показатель вырос на 400%. Об этом пишет ForkLog со ссылкой на соучредителя Casa Джеймсона Лоппа.

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Общий доход добытчиков биткоина за 2023 год составил около $10 млрд, а за последние 15 лет — $57 млрд.

Эта оценка предполагает, что майнеры моментально конвертируют полученные активы в фиат. Однако, по словам Лоппа, они часто прибегают к стратегии ходлинга.

Согласно данным The Block Research, 23 декабря доходность майнинга в расчете на TH/s достигла двухлетнего максимума на отметке $0,12. В тот же день сложность добычи первой криптовалюты обновила исторический максимум на отметке 72,01 T, увеличившись на 7%. Средний хешрейт за период предварительного изменения значения составил 512,55 EH/s.

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