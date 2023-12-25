Официальный курс валют НБУ: Доллар подешевел на 4 копейки

Национальный бан установил на 25 декабря 2023 официальный курс гривны на уровне 37,5525 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 4 копейки.

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Валютный рынок

НБУ на 25 декабря установил официальный курс евро на уровне 41,37 грн.

К закрытию межбанка курс доллара упал на 15 копеек в покупке и на 13 копеек в продаже. Евро упало на 3 копейки в покупке и 1 в продаже.

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