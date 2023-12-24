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24 декабря 2023, 14:04 Читати українською

PornHub оштрафовала украинская налоговая: что ответил владелец

Владелец Pornhub прокомментировал штраф украинских налоговиков. Представители Aylo, владеющей платформой, общаются с местными украинскими консультантами и оценивают, есть ли у каких-либо компаний неуплаченные налоги в Украине. Об этом говорится в сообщении Forbes.

Владелец Pornhub прокомментировал штраф украинских налоговиков.

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Пресс-служба компании отметила, что Aylo будет соблюдать налоговое законодательство Украины, и если компания должна оплатить какие-то средства, она это сделает.

Напомним, что 18 декабря глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев сообщил, что Государственная налоговая служба Украины оштрафовала компанию Aylo, управляющую порнографическими сервисами PornHub.

Штраф в размере $5543 был наложен за уклонение от регистрации. Судя по сообщению, речь идет о так называемом «налоге на Google». Соответствующее налоговое уведомление-решение направлено компании и в Агентство дохода Канады.

К теме: «Налог на Google»: в третьем квартале в госбюджет поступило 2 миллиарда

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
24 декабря 2023, 16:18
#
Гетманцев не любит Порнохаб, это многое объясняет
+
0
Vadim531
Vadim531
24 декабря 2023, 16:34
#
Как актрису зовут что на банере слева?! Глаза у нее красивые и хорошие с… ну вы поняли)
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