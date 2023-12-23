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23 декабря 2023, 12:02 Читати українською

Украина и Польша согласовали план разблокирования границы: это может произойти до Рождества

Украина и Польша согласовали план действий по разблокированию границы. Польская сторона надеется, что им удастся договориться с протестующими до Рождества. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Wirtualna Polska.

Украина и Польша согласовали план действий по разблокированию границы.
East News, фото: Maciej Luczniewski/REPORTER

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О чем договорились стороны

Представители министерств инфраструктуры Украины и Польши встретились в Киеве 22 декабря и согласовали план действий по разблокированию границы.

На встрече присутствовали заместители министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач и Юрий Васьков, а также новый заместитель министра инфраструктуры Польши Павел Ганцаж.

Участники встречи договорились о том, что Украина и Польша продолжат диалог с польскими перевозчиками, чтобы найти компромиссное решение, которое удовлетворит все стороны. Изменения в текущем соглашении о либерализации грузовых перевозок, чего требуют польские перевозчики, не обсуждаются.

Следующий этап — переговоры на уровне Министерства инфраструктуры Польши и протестующих. По словам Ганцажа, разблокировка границы может произойти уже к Рождеству.

Предыстория

Блокада границы польскими перевозчиками проходит с 6 ноября. Они требуют, в частности, отмены транспортного безвиза для Украины.

Напомним, что недавно в Польше произошла смена власти. Дональд Туск снова возглавил правительство этой страны и пообещал немедленно решить вопрос блокирования границы. Он критиковал своего предшественника Матеуша Моравецкого, полностью поддерживавшего польских перевозчиков.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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chc788
chc788
23 декабря 2023, 13:49
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Я думаю що обидві сторони повинні просто домовитись. Польша постійно попомогає нам, якось дивно на це спостерігати зі сторони. Відносини повинні буди відмінні в усіх направленнях між ціми державами.
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