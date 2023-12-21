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21 декабря 2023, 8:13 Читати українською

Биткоин протестировал отметку $44 000

20 декабря котировки первой криптовалюты в моменте достигли уровня $44 200. Капитализация актива составляет $862 млрд. Об этом пишет Forklog со ссылкой на CoinGecko.

20 декабря котировки первой криптовалюты в моменте достигли уровня $44 200.
Фото: depositphotos

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За последние сутки актив подорожал на 3,2%. Индекс доминирования первой криптовалюты — 53,8%.

Совокупная капитализация рынка цифровых активов преодолела $1,7 трлн. Больше других за последние сутки подорожали Avalanche (+7,8%) и Solana (+7%). Последней удалось обогнать XRP и занять пятую строчку в рейтинге.

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Читайте: Биткоин достиг 17-месячного максимума после решения ФРС по ставке

Напомним

Ранее «Минфин» в статье «Главный тренд 2024 года: как отреагирует крипторынок на ужесточение регулирования» писал, что до 4 халвинга в блокчейне биткоин осталось 123 дня. Участники рынка цифровых активов в приподнятом настроении и с нетерпением ждут этого события.

Источник: Минфин
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