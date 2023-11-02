Биткоин достиг 17-месячного максимума после решения ФРС по ставке

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 ноября 2023, 12:34 Читати українською

Биткоин достиг 17-месячного максимума после решения ФРС по ставке

Цены на биткоин выросли в четверг после того, как Федеральная резервная система США выступила с менее «ястребиным» тоном, чем ожидал рынок. Другие криптовалюты также выросли на фоне ослабления доллара и ставок трейдеров на то, что повышения процентной ставки больше не будет.

Цены на биткоин выросли в четверг после того, как Федеральная резервная система США выступила с менее «ястребиным» тоном, чем ожидал рынок.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как изменилась стоимость

Биткоин вырос почти на 4% до $35 808 достигнув самого высокого уровня с мая 2022 года. Вторая в мире криптовалюта — эфириум выросла на 3% до $1 866,19 — почти 3-месячного максимума.

Согласноинтерактивным данным «Минфина», стоимость биткоина по состоянию на 12.30 составляет $35,396 за монету.

Ставка ФРС

Криптовалютный рынок был во многом воодушевлен ослаблением доллара и снижением доходности облигаций после того, как Федеральная резервная система США сохранила процентную ставку на прежнем уровне в среду, как и ожидалось. На азиатских торгах в четверг индекс доллара упал более чем на 0,5%.

ФРС США сохранила ключевую ставку на уровне 5,5%

Глава ФРС Джером Пауэлл высказался менее «ястребиным» тоном в отношении будущего повышения ставки. Оставив открытой возможность еще одного повышения ее в этом году, Пауэлл, тем не менее, признал, что денежно-кредитные условия в последние месяцы существенно ужесточились.

Рынок воспринял это как сигнал о том, что ФРС не будет больше повышать ставку и, возможно, начнет снижать ее к середине 2024 года.

В связи с этим трейдеры стали уходить из доллара в рисковые активы, что благоприятно сказалось на криптовалютах.

Напомним

Курс биткоина впервые с мая 2022 года преодолел отметку $35 тыс. Ряд громких банкротств на криптовалютном рынке, включая Terra, Three Arrows Capital и, прежде всего,FTX, спровоцировал глубокое падение цен на криптовалюты в течение последнего года. В конце 2022 года стоимость крупнейшего в мире криптовалютного токена опустилась до отметки $15 тыс.

В последние недели токен переживал бурный рост, чему в немалой степени способствовали спекуляции на тему того, что в скором времени на американском рынке будет одобрен биржевой фонд, напрямую отслеживающий цену биткоина.

На рассмотрении Комиссии по ценным бумагам и биржам США находятся заявки от Grayscale, Ark Ventures и, что особенно примечательно, от крупнейшего в мире управляющего активами BlackRock Inc.

Однако большая часть этих достижений была обусловлена резким падением ликвидности, поскольку интерес к криптовалютам со стороны розничных пользователей продолжил снижаться. Объемы торгов биткоином резко снизились по сравнению с максимумами, достигнутыми в 2021 году.

С технической точки зрения биткоин также, похоже, близок к тому, чтобы отыграть большую часть своего падения на «медвежьем» рынке за последний год.

«Всего на несколько сотен долларов выше $36 тыс. — это 38,2% фибоначчи-откат всего падения „медвежьего“ рынка с $69 тыс. до $15,5 тыс.», — написал в своем аккаунте в X Тони Сикамор, рыночный аналитик IG.

Криптовалютный рынок также ожидает квартальных результатов крупнейшей биржи Coinbase Global Inc, которые должны быть представлены позднее в четверг.

Приглашаем на самую большую конференцию по инвестициям от «Минфина» — «Жить на проценты».

Это уникальный шанс узнать о тайнах инвестиций от экспертов: самые актуальные стратегии, практические советы и возможность пополнить свой инвестиционный арсенал. Простыми словами о важном!Присоединяйся к нам по этой ссылке!
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+15
KingSalmon
KingSalmon
2 ноября 2023, 12:45
#
Налітай, бо скоро буде по 100 000 :)
+
0
SkeptikUA
SkeptikUA
2 ноября 2023, 12:52
#
100500
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают SkeptikUA, Сергей Дяченко и 40 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами