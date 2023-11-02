Биткоин достиг 17-месячного максимума после решения ФРС по ставке

Цены на биткоин выросли в четверг после того, как Федеральная резервная система США выступила с менее «ястребиным» тоном, чем ожидал рынок. Другие криптовалюты также выросли на фоне ослабления доллара и ставок трейдеров на то, что повышения процентной ставки больше не будет.

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Как изменилась стоимость

Биткоин вырос почти на 4% до $35 808 достигнув самого высокого уровня с мая 2022 года. Вторая в мире криптовалюта — эфириум выросла на 3% до $1 866,19 — почти 3-месячного максимума.

Согласноинтерактивным данным «Минфина», стоимость биткоина по состоянию на 12.30 составляет $35,396 за монету.

Ставка ФРС

Криптовалютный рынок был во многом воодушевлен ослаблением доллара и снижением доходности облигаций после того, как Федеральная резервная система США сохранила процентную ставку на прежнем уровне в среду, как и ожидалось. На азиатских торгах в четверг индекс доллара упал более чем на 0,5%.

ФРС США сохранила ключевую ставку на уровне 5,5%

Глава ФРС Джером Пауэлл высказался менее «ястребиным» тоном в отношении будущего повышения ставки. Оставив открытой возможность еще одного повышения ее в этом году, Пауэлл, тем не менее, признал, что денежно-кредитные условия в последние месяцы существенно ужесточились.

Рынок воспринял это как сигнал о том, что ФРС не будет больше повышать ставку и, возможно, начнет снижать ее к середине 2024 года.

В связи с этим трейдеры стали уходить из доллара в рисковые активы, что благоприятно сказалось на криптовалютах.

Напомним

Курс биткоина впервые с мая 2022 года преодолел отметку $35 тыс. Ряд громких банкротств на криптовалютном рынке, включая Terra, Three Arrows Capital и, прежде всего,FTX, спровоцировал глубокое падение цен на криптовалюты в течение последнего года. В конце 2022 года стоимость крупнейшего в мире криптовалютного токена опустилась до отметки $15 тыс.

В последние недели токен переживал бурный рост, чему в немалой степени способствовали спекуляции на тему того, что в скором времени на американском рынке будет одобрен биржевой фонд, напрямую отслеживающий цену биткоина.

На рассмотрении Комиссии по ценным бумагам и биржам США находятся заявки от Grayscale, Ark Ventures и, что особенно примечательно, от крупнейшего в мире управляющего активами BlackRock Inc.

Однако большая часть этих достижений была обусловлена резким падением ликвидности, поскольку интерес к криптовалютам со стороны розничных пользователей продолжил снижаться. Объемы торгов биткоином резко снизились по сравнению с максимумами, достигнутыми в 2021 году.

С технической точки зрения биткоин также, похоже, близок к тому, чтобы отыграть большую часть своего падения на «медвежьем» рынке за последний год.

«Всего на несколько сотен долларов выше $36 тыс. — это 38,2% фибоначчи-откат всего падения „медвежьего“ рынка с $69 тыс. до $15,5 тыс.», — написал в своем аккаунте в X Тони Сикамор, рыночный аналитик IG.

Криптовалютный рынок также ожидает квартальных результатов крупнейшей биржи Coinbase Global Inc, которые должны быть представлены позднее в четверг.