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20 декабря 2023, 17:10 Читати українською

Binance закрывает программу Binance Card

20 декабря известная криптоплатформа Binance прекращает поддержку выпущенной для Европейской экономической зоны (ЕЭС) криптокарты Binance Visa. Об этом Delo.uaрассказывает в статье «Binance Card исчезает».

20 декабря известная криптоплатформа Binance прекращает поддержку выпущенной для Европейской экономической зоны (ЕЭС) криптокарты Binance Visa.

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Что известно

Средства клиентов не пострадают из-за завершения действия дебетовых карт Binance, уверяют в компании. Дело в том, что деньги пользователей не хранятся на картах, они хранятся в аккаунтах криптоплатформы.

Учетные записи Binance остаются неизменными и будут продолжать работать в обычном режиме. Транзакция может быть неудачной", — предупреждают в пресс-службе компании.

Теперь вместо криптокарт, население может использовать Binance Pay. Этот сервис можно найти, в частности, в приложении криптоплатформы.

Читайте: Минюст США потребовал у Binance $4 млрд для прекращения расследования — Bloomberg

Также в компании отметили, что с 7 ноября Binance начала сотрудничество с финтех проектом CardB, позволяющим выпускать и пополнять виртуальные криптовалютные карты.

Напомним

«Минфин» писал, что 6 июня SEC подала ходатайство о замораживании цифровых активов Binance.US.

Регулятор обвинил Binance.US в нарушении правил обращения ценных бумаг США по 13 пунктам. Среди них работа незарегистрированных бирж, брокерско-дилерских и клиринговых агентств, искажение информации о контроле и надзоре за торговлей на платформе, незарегистрированные предложения и продажа ценных бумаг.

14 июня суд обязал SEC и Binance.US найти компромисс для обеспечения защиты клиентских активов с возможностью продолжения работы платформы в обычном режиме.

Источник: Минфин
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