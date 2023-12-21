Официальный курс валют НБУ: Гривна упала по отношению к доллару на 23 копейки

Национальный банк Украины установил на 21 декабря 2023 официальный курс гривны на уровне 37,5516 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 23 копейки.

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Валютный рынок

НБУ на 21 декабря установил официальный курс евро на уровне 41,06 грн.

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 25 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 30 копеек в покупке и продаже.

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