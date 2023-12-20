На Едином портале государственных услуг «Дия» появится интерактивная карта укрытий. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 19 декабря.
В «Дии» появится интерактивная карта укрытий
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Карта укрытий
«Принимаем постановление, уточняющее требования к обустройству защитных сооружений гражданской защиты. Это нормы пешеходной доступности, четкий учет укрытий государством, общинами и предприятиями, аккумулирование данных в информационной системе, за которое ответственна ГСЧС и интегрирована с другими государственными реестрами», — сказал Шмыгаль на заседании правительства во вторник.
Премьер отметил, что вся информация о наличии укрытий будет доступна через «Дию» в виде интерактивной карты.
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«Каждый украинец сможет оценить состояние укрытия, послать жалобу или подать свое предложение. Аналогичная система уже работает по «Пунктам незламності», — добавил он.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 20 декабря в «Дии» заработает услуга купли-продажи автомобилей.
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