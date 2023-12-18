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18 декабря 2023, 13:10 Читати українською

Goldman снизил прогноз цен на нефть Brent на 2024 год

Инвестиционный банк Goldman Sachs снизил прогноз цен на нефть марки Brent в 2024 году на $10 за баррель до $70−90 на том основании, что дополнительные поставки нефти из США ограничат рост цен на нефть, пишет Reuters.

Инвестиционный банк Goldman Sachs снизил прогноз цен на нефть марки Brent в 2024 году на $10 за баррель до $70−90 на том основании, что дополнительные поставки нефти из США ограничат рост цен на нефть, пишет Reuters.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПрогноз банка«Мы по-прежнему ожидаем, что цены будут находиться в пределах диапазона и умеренной волатильности цен в 2024 году.
Фото:depositphotos

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Прогноз банка

«Мы по-прежнему ожидаем, что цены будут находиться в пределах диапазона и умеренной волатильности цен в 2024 году. Повышенные резервные мощности должны ограничить рост цен», — заявили аналитики банка.

Инвестиционный банк теперь ожидает, что Brent восстановится до пика $85 за баррель к середине 2024 года и составит $81/80 в 2024/2025 году по сравнению с $92 ранее.

Читайте: Аналитики Уолл-стрит предсказали восстановление цен на нефть в 2024 году

В начале этой недели нефть Brent торговалась на отметке $77, что на 20% ниже многомесячных максимумов, достигнутых в сентябре. Марка West Texas Intermediate стоит около $72 за баррель.

В банке ожидают, что добыча сырой нефти в США достигнет 11,4 млн баррелей в сутки в четвертом квартале следующего года, и повысили прогноз роста общего объема поставок углеводородов в США в 2024 году до 0,9 млн баррелей.

Читайте: Аналитики Morgan Stanley повысили прогноз цен на нефть марки Brent

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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neverice
neverice
18 декабря 2023, 14:47
#
Недовго їм ще жирувати. Кожен проданий електромобіль знижує споживання нафти на 15 барелів на рік. Вже продається більше 10 млн таких машин в рік і ця цифра продовжує рости на 30%. Отже, вже мінус 150 млн барелів. А це близько 0,5% світового видобутку. З одного боку — небагато. З іншого — з кожним роком буде все більше. І окремим країнам буде все важче підтримувати ціну, знижуючи видобуток, бо на ринку, що скорочується буде вже цікавіше продати хоч і дешевше, але більше. І перші ознаки цього ми вже спостерігаємо — ОПЕК все важче проводити синхронні обмеження видобутку, яких тільки за цей рік було вже три чи чотири.
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