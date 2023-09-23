Аналитики Morgan Stanley повысили прогноз цен на нефть марки Brent

По мнению аналитиков американского банка Morgan Stanley, в четвертом квартале 2023 года эталонная марка нефти Brent будет стоить $95 за баррель (+$12,5 по сравнению с предыдущим прогнозом). Об этом сообщает глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Данило Гетманцев .

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Обновлены оценки на 2024 год

І квартал — $92,5 (+$12,5 по предварительному прогнозу);

ІІ квартал — $90 (+$10);

ІІІ квартал — $87,5 (+$7,5);

IV квартал — $85 (+$5).

В банке отметили, что рынок может быть дефицитным в течение нескольких кварталов, в первую очередь из-за решений Саудовской Аравии и России сократить добычу нефти.

Однако стоимость выше $100 за баррель оценивается банком как «натянутая».

Гетманцев также отметил, что на этой неделе цены на нефть достигли самого высокого уровня за последние 10 месяцев.

«С июня нефть подорожала почти на 30%, и это привлекло дополнительное внимание рыночных спекулянтов, резко ожививших операции с производными ценными бумагами, привязанными к нефти, что придает ценам на сырье дополнительную нестабильность в дополнение к сокращению добычи», — заявил Гетманцев. .

Следует отметить, что рост цен на нефть хорошо отражается на ценах на АЗС. За неделю горючее в Украине подорожало еще на гривну за литр.

Цены на нефть эталонных марок по состоянию на 22 сентября

Brent — $92,36 за баррель.

WTI — $90,03 за баррель.

Urals — $78,59 за баррель.

Ниже приведена динамика изменения цен на маркерные сорта нефти (Brent, WTI, а также российской Urals) за последние три месяца в графическом виде:

Напомним

«Минфин» писал, что аналитики JPMorgan предупредили, что цена на нефть марки Brent может в ближайшее время достичь $120 за баррель.