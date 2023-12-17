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17 декабря 2023, 11:14 Читати українською

Аналитики Уолл-стрит предсказали восстановление цен на нефть в 2024 году

Аналитики Уолл-стрит ожидают восстановления цен на нефть в следующем году, хотя рост не будет значительным, пишет Bloomberg.

Аналитики Уолл-стрит ожидают восстановления цен на нефть в следующем году, хотя рост не будет значительным, пишет Bloomberg.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПрогноз аналитиковПрогноз пяти крупных американских инвестиционных банков по цене нефти Brent в 2024 году составляет в среднем около $85 за баррель по сравнению с текущим уровнем в $76,6 за баррель.
Фото:depositphotos

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Прогноз аналитиков

Прогноз пяти крупных американских инвестиционных банков по цене нефти Brent в 2024 году составляет в среднем около $85 за баррель по сравнению с текущим уровнем в $76,6 за баррель.

Самую низкую оценку дал Citigroup — его аналитики ожидают среднюю цену в 2024 году на уровне $75 за баррель, тогда как у аналитиков Goldman Sachs самая высокая прогнозная цена — $92 за баррель.

По прогнозам, в 2024 году мировой спрос на нефть будет продолжать расти по сравнению с рекордными уровнями этого года, чему будет способствовать увеличение спроса со стороны Китая, пишет агентство.

Читайте: Аналитики Morgan Stanley повысили прогноз цен на нефть марки Brent

Аналитики по-прежнему расходятся во мнениях относительно масштабов увеличения спроса и того, насколько он будет удовлетворен ростом поставок нефти.

Прогнозы аналитиков по ценам на нефть стали более осторожными по сравнению с прошлым годом. Citigroup в декабре 2022 года прогнозировал, что средняя стоимость Brent в этом году составит около $80 за баррель, что оказалось близким к реальности значением.

Несколько экспертов рынка предсказывали, что нефть вернется к $100 за баррель в 2023 году, однако их прогнозы не сбылись из-за увеличения добычи в США, Гайане и Иране. В этом году на максимуме фьючерсы на нефть марки Brent поднимались только до $97,69 за баррель на торгах 28 сентября.

В Citigroup ожидают, что на мировом рынке нефти в следующем году будет наблюдаться профицит. Эксперты предупредили, что рост спроса на нефть в мире сдерживается препятствованиями экономического характера и энергетическим переходом, а также высоким объемом поставок из США, поэтому банк ожидает, что ОПЕК+ придется сохранить более глубокие ограничения по добыче просто, чтобы защитить цены на текущих уровнях. В банке ожидают стабилизации цен на нефть в 2024 году.

Аналитик JPMorgan Chase Наташа Канева, прогнозирует, что в следующем году средняя цена на нефть составит $83 за баррель. С июня банк ожидал, что средняя цена нефти в 2023 году будет на уровне $81 за баррель, что близко к фактическому среднему показателю в $82,3.

Эксперт Morgan Stanley Мартин Рэтс прогнозирует, что в следующем году стоимость Brent составит в среднем $85 за баррель, а Франсиско Бланч из Bank of America ожидает среднюю цену нефти на уровне $90 за баррель.

Самый оптимистичный прогноз по нефти дали эксперты банка Goldman Sachs. По их прогнозам, в следующем году мировой спрос на нефть вырастет на 1,6 млн баррелей в день по сравнению с уровнем 2023 года, и, а основные члены ОПЕК будут строго контролировать поставки.

По мнению аналитиков, это приведет к небольшому дефициту на рынке и сохранит цены в диапазоне от $80 до $100 за баррель.

Источник: Минфин
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