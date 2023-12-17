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17 декабря 2023, 12:22 Читати українською

Санкции против рф: Австрия согласилась после уступки Украины в отношении Raiffeisen

Австрия согласилась снять блокировку 12-го пакета санкций против россии после того, как Украина исключила ее банк Raiffeisen из перечня международных спонсоров войны. Об этом сообщает «Европейская правда».

Австрия согласилась снять блокировку 12-го пакета санкций против россии после того, как Украина исключила ее банк Raiffeisen из перечня международных спонсоров войны.
Фото: finbalance.com.ua

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Что известно

Первым о разблокировании санкционного пакета сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Джозвяк. Он написал в Twitter (X), что Вена «сняла свою оговорку» и принятие пакета состоится на следующей неделе.

Тем временем Reuters обратил внимание, что Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции изъяло Raiffeisen из перечня международных спонсоров войны на своем сайте. То, что эта договоренность являлась частью компромисса Вены, подтвердил собеседник агентства в ЕС.

Читайте: Лидеры Евросоюза согласовали 12 пакет санкций против россии

Напомним

В решении саммита ЕС, опубликованном в четверг, содержалась фраза о том, что ЕС «приветствует принятие» 12-го пакета санкций против россии. Но позже стало известно, что юридическая договоренность еще не была достигнута, и ее блокировала Австрия из-за объявления Raiffeisen международным спонсором войны.

Raiffeisen является одним из важнейших финансовых каналов, в котором российские бизнесы совершают сделки в долларах и евро. Благодаря этому банк получает огромные доходы, из которых затем финансирует бюджет страны-агрессорки своими налогами.

Следует отметить, что соседка Австрии Венгрия месяцами блокирует выделение 500 млн евро из Европейского фонда мира, через который финансируют помощь для Украины, из-за того, что украинское НАПК внесло крупнейший венгерский банк — OTP Bank — в список «спонсоров войны».

В марте 2023 года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
17 декабря 2023, 13:05
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Бабло побеждает зло.
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