Дополнительное финансирование Украины нужно одобрить к Рождеству — Байден

Президент США Джо Байден обратился в Конгресс с призывом одобрить решение о выделении дополнительной финансовой помощи для Украины к Рождеству. Об этом сообщает Европейская Правда.

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Обращение Байдена

Это уже не первое обращение американского президента к депутатам. Байден просит не допустить дальнейшего откладывания помощи для Украины.

«Если Конгресс пойдет на праздничную паузу до того, как одобрит дополнительное финансирование для помощи Украине — это был бы лучший подарок путину. Призываю их сделать правильную вещь», — сказал президент США.

Байден опубликовал заявление вскоре после встречи с Владимиром Зеленским.

Что говорят в Конгрессе

Между тем, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что Конгресс вряд ли одобрит дополнительный пакет финансирования для Украины к Рождеству, поскольку в парламенте нет консенсуса. Республиканцы считают, что средства, прежде всего, необходимо направить на защиту границы с Мексикой для урегулирования миграции.

Напомним, президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме во вторник объявил, что подписал указ о выделении военной помощи Украине на $200 миллионов.

После встречи с Зеленским Байден заявил, что его администрация продолжит помощь Украине, но предупредил, что возможности это делать иссякают из-за отсутствия одобренного Конгрессом дополнительного финансирования.

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