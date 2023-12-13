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13 декабря 2023, 13:42 Читати українською

Дополнительное финансирование Украины нужно одобрить к Рождеству — Байден

Президент США Джо Байден обратился в Конгресс с призывом одобрить решение о выделении дополнительной финансовой помощи для Украины к Рождеству. Об этом сообщает Европейская Правда.

Президент США Джо Байден обратился в Конгресс с призывом одобрить решение о выделении дополнительной финансовой помощи для Украины к Рождеству.
Фото: facebook.com/joebiden

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Обращение Байдена

Это уже не первое обращение американского президента к депутатам. Байден просит не допустить дальнейшего откладывания помощи для Украины.

«Если Конгресс пойдет на праздничную паузу до того, как одобрит дополнительное финансирование для помощи Украине — это был бы лучший подарок путину. Призываю их сделать правильную вещь», — сказал президент США.

Байден опубликовал заявление вскоре после встречи с Владимиром Зеленским.

Что говорят в Конгрессе

Между тем, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что Конгресс вряд ли одобрит дополнительный пакет финансирования для Украины к Рождеству, поскольку в парламенте нет консенсуса. Республиканцы считают, что средства, прежде всего, необходимо направить на защиту границы с Мексикой для урегулирования миграции.

Напомним, президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме во вторник объявил, что подписал указ о выделении военной помощи Украине на $200 миллионов.

После встречи с Зеленским Байден заявил, что его администрация продолжит помощь Украине, но предупредил, что возможности это делать иссякают из-за отсутствия одобренного Конгрессом дополнительного финансирования.

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Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

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Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
13 декабря 2023, 14:00
#
Еще двое законодателей рассказали, что Зеленский «пытался разубедить» их в том, что коррупция остается серьезной проблемой в Украине и является причиной не предоставлять новые американские средства. Их слова приводит CNN. «Я думаю, что понятие коррупции возникло потому, что некоторые (конгрессмены — Ред.) сказали, что мы не можем этого сделать, потому что люди (чиновники в Украине — Ред.) будут покупать яхты на эти деньги. Зеленский переубеждал тем, что он проводит реформы, которые он разработал с МВФ и ЕС», — заявил сенатор-республиканец Том Тиллис.
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0
Krop06
Krop06
13 декабря 2023, 14:06
#
Тупі відмазки
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0
Genna Smatko
Genna Smatko
13 декабря 2023, 14:29
#
Це дивлячись до чийого і якого різдва.
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