Гетманцев: Налоговая не видит ни копейки доходов в 7,4 миллиона украинцев

Государственная налоговая служба с начала полномасштабной войны не располагает данными о доходах 13,1 млн из 43,1 млн человек, зарегистрированных в государственном реестре физических лиц. Об этом глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев написал в телеграм-канале.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Доходы украинцев

«С начала войны 7,4 миллиона украинцев (за вычетом пенсионеров, детей и лиц, зарегистрированных на оккупированных территориях), по данным Налоговой, не получают ни копейки доходов», — написал Гетманцев.

Он предположил, что они все же получают доходы, но нелегально.

«На самом деле понимаем, что доходы получают, но получают в черную, не платя налоги… Цифра еще больше шокирует когда ты понимаешь, что за последние 10 лет — это же количество плательщиков, не получивших ни копейки, составляет 4,7 млн человек», — добавил председатель Комитета.

Напомним

По данным Государственной налоговой службы, по состоянию на 2019 год в госреестре физических лиц находилось 44,1 млн граждан, из них 13,4 млн. экономически активного населения не получали никаких доходов. При этом зарплату получали 11,6 млн граждан, в том числе 2,1 млн пенсионеров. При этом на оккупированных территориях в то время было зарегистрировано 6,4 млн человек.