Государственная налоговая служба с начала полномасштабной войны не располагает данными о доходах 13,1 млн из 43,1 млн человек, зарегистрированных в государственном реестре физических лиц. Об этом глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев написал в телеграм-канале.
Гетманцев: Налоговая не видит ни копейки доходов в 7,4 миллиона украинцев
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Доходы украинцев
«С начала войны 7,4 миллиона украинцев (за вычетом пенсионеров, детей и лиц, зарегистрированных на оккупированных территориях), по данным Налоговой, не получают ни копейки доходов», — написал Гетманцев.
Он предположил, что они все же получают доходы, но нелегально.
«На самом деле понимаем, что доходы получают, но получают в черную, не платя налоги… Цифра еще больше шокирует когда ты понимаешь, что за последние 10 лет — это же количество плательщиков, не получивших ни копейки, составляет 4,7 млн человек», — добавил председатель Комитета.
Напомним
По данным Государственной налоговой службы, по состоянию на 2019 год в госреестре физических лиц находилось 44,1 млн граждан, из них 13,4 млн. экономически активного населения не получали никаких доходов. При этом зарплату получали 11,6 млн граждан, в том числе 2,1 млн пенсионеров. При этом на оккупированных территориях в то время было зарегистрировано 6,4 млн человек.
Комментарии - 14
20 млн. чоловіки, тут поржав.Зараз щоби загальних 30 млн назбиралось…
«За даними Державної податкової служби, станом на 2019 рік у держреєстрі фізичних осіб перебувало 44,1 млн громадян.»
Гетманцев: Податкова не бачить ні копійки доходів у 7,4 мільйона українців.
Может проблема в том, что этих 7 млн реально нет в Украине?
Обмеження були на вивід, вводьте скільки захочите хто Вам забороняє.
Це напевно ще дані часів УРСР, від яких рахує гетьманцев.
Мінфін знов тупо скопіпастив текст замість того щоб виконати роботу журналіста.