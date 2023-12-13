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13 декабря 2023, 11:17 Читати українською

Гетманцев: Налоговая не видит ни копейки доходов в 7,4 миллиона украинцев

Государственная налоговая служба с начала полномасштабной войны не располагает данными о доходах 13,1 млн из 43,1 млн человек, зарегистрированных в государственном реестре физических лиц. Об этом глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев написал в телеграм-канале.

Государственная налоговая служба с начала полномасштабной войны не располагает данными о доходах 13,1 млн из 43,1 млн человек, зарегистрированных в государственном реестре физических лиц.
Фото: depositphotos

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Доходы украинцев

«С начала войны 7,4 миллиона украинцев (за вычетом пенсионеров, детей и лиц, зарегистрированных на оккупированных территориях), по данным Налоговой, не получают ни копейки доходов», — написал Гетманцев.

Он предположил, что они все же получают доходы, но нелегально.

«На самом деле понимаем, что доходы получают, но получают в черную, не платя налоги… Цифра еще больше шокирует когда ты понимаешь, что за последние 10 лет — это же количество плательщиков, не получивших ни копейки, составляет 4,7 млн человек», — добавил председатель Комитета.

Напомним

По данным Государственной налоговой службы, по состоянию на 2019 год в госреестре физических лиц находилось 44,1 млн граждан, из них 13,4 млн. экономически активного населения не получали никаких доходов. При этом зарплату получали 11,6 млн граждан, в том числе 2,1 млн пенсионеров. При этом на оккупированных территориях в то время было зарегистрировано 6,4 млн человек.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 14

+
+117
Faraday
Faraday
13 декабря 2023, 11:23
#
Чи є вірогідність, що ці люди просто виїхали з України?
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
13 декабря 2023, 11:40
#
В 2019 році?
+
+15
Moonlighter
Moonlighter
13 декабря 2023, 11:53
#
«З початку війни 7,4 мільйона українців (за вирахуванням пенсіонерів, дітей та осіб, що зареєстровані на окупованих територіях), за даними Податкової, не отримують жодної копійки доходів»,
+
+192
Philip92
Philip92
13 декабря 2023, 11:29
#
Всё правильно, в реестре 43,1 млн человек по данным Гетманцева, а по данным Тищенка гречка по 12 грн за килограмм, а говядина — по 50
+
+131
Exba
Exba
13 декабря 2023, 11:38
#
Развелось гусей нещипанных…
+
+105
SamBB
SamBB
13 декабря 2023, 11:43
#
Ситуація ще раз доводить, що чувак відірваний від реальності на глухо…
20 млн. чоловіки, тут поржав.Зараз щоби загальних 30 млн назбиралось…
+
+30
financialGenius
financialGenius
13 декабря 2023, 11:44
#
Плохой анализ и не учтены много факторов …
+
+161
Moonlighter
Moonlighter
13 декабря 2023, 11:58
#
«По состоянию на 1 декабря 2019 года население Украины насчитывало 37,29 млн человек. Такие данные опубликовал Министр кабинета министров»

«За даними Державної податкової служби, станом на 2019 рік у держреєстрі фізичних осіб перебувало 44,1 млн громадян

Гетманцев: Податкова не бачить ні копійки доходів у 7,4 мільйона українців.

Может проблема в том, что этих 7 млн реально нет в Украине?
+
+15
irakez
irakez
13 декабря 2023, 12:16
#
Треба ще більше лімітів та заборон на користування своїми власними заробленими власною працею грошами. Тоді ще більше грошей буде заходити в Україну, а не залишатись за кордоном (ні).
+
0
matroskin
matroskin
13 декабря 2023, 13:00
#
А є чи були якісь обмеження по «грошей буде заходити в Україну» ?
Обмеження були на вивід, вводьте скільки захочите хто Вам забороняє.
+
0
matroskin
matroskin
13 декабря 2023, 13:06
#
Якийсь маразм, по вищенаведенным данним в Україні «проживає» мінімум 57,6 млн людей (бо мова тільки про зареєстрованних) !!!
Це напевно ще дані часів УРСР, від яких рахує гетьманцев.

+
0
19226191
19226191
13 декабря 2023, 14:22
#
Так вони і не хотять проводити перепис населення, щоб малювати отакі цифри «з голови»
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
13 декабря 2023, 13:42
#
І не побачить, ніяких доходів. Ці 7,4 млн- це ті кто не буде платити не копійки, як кажуть, спіймай мене, коли зможешь!!!
+
0
Три літри
Три літри
13 декабря 2023, 13:50
#
Звідки взялось число 7,4 міліони? В інфо-графіці її немає.

Мінфін знов тупо скопіпастив текст замість того щоб виконати роботу журналіста.
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