Fitch дало прогноз по курсу доллара

Fitch Ratings дала свою оценку ситуации в Украине и, в частности, по курсу гривны к доллару . Свои прогнозы международное агентство опубликовало на сайте.

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Fitch прогнозирует стабильный курс доллара к гривне и ожидает продолжения валютных интервенций Национального банка, что должно поддержать стабильность гривни в ближайшей перспективе.

Также агентство прогнозирует относительно постепенную либерализацию сделок с капиталом.

Также Fitch в своем прогнозе подтвердило негативные кредитные рейтинги Украины, но улучшило прогноз роста ВВП Украины в текущем году.

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