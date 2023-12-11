Fitch Ratings дала свою оценку ситуации в Украине и, в частности, по курсу гривны к доллару. Свои прогнозы международное агентство опубликовало на сайте.
Fitch дало прогноз по курсу доллара
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Fitch прогнозирует стабильный курс доллара к гривне и ожидает продолжения валютных интервенций Национального банка, что должно поддержать стабильность гривни в ближайшей перспективе.
Также агентство прогнозирует относительно постепенную либерализацию сделок с капиталом.
Также Fitch в своем прогнозе подтвердило негативные кредитные рейтинги Украины, но улучшило прогноз роста ВВП Украины в текущем году.
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Источник: Минфин
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