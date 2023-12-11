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11 декабря 2023, 12:43 Читати українською

Fitch подтвердило негативные кредитные рейтинги Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне CC, который считается негативным. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-релиз агентства.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне CC, который считается негативным.

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Рейтинг в валюте

Уровень СС Fitch дает компаниям или государствам, которые тяжело выполняют свои финансовые обязательства. Как отмечается в пресс-релизе, аналитики ожидают дальнейшей реструктуризации коммерческого долга Украины до окончания двухлетнего перерыва в выплатах по еврооблигациям 1 сентября 2024 года.

По мнению аналитиков Fitch, если единой комплексной реструктуризации долга не удастся достичь, возможно из-за неопределенности, связанной с войной, выплаты по еврооблигациям могут перенести, как это было в августе 2022 года.

Рейтинг в гривне

Также агентство подтвердило рейтинг CCC- в национальной валюте. Он означает, что Украина может испытать трудности при выплате средств по своим долгам. Этот рейтинг немного лучше СС.

Fitch считает, что внутренний долг будет исключен из реструктуризации в следующем году, отчасти потому, что только 3% его принадлежит нерезидентам, а 45% Национальному банку Украины.

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Кроме того, 40% принадлежит украинскому банковскому сектору, в том числе 20% госбанкам, поэтому реструктуризация такого долга может подорвать внутренний долговой рынок и стабильность финансового сектора.

«Тем не менее, рейтинг отражает все еще существенный кредитный риск по долгу в национальной валюте в долгосрочной перспективе, частично из-за неопределенности источников финансирования в течение потенциально длительного периода очень высокого бюджетного дефицита», — отмечается в заявлении.

Про войну

Fitch ожидает, что война будет продолжаться в 2024 году в ее нынешних широких масштабах. «По нашему мнению, Украина все еще имеет некоторое стратегическое военное преимущество, подкрепленное твердой решимостью и военной поддержкой Запада, но ее контрнаступление пока принесло ограниченные результаты, и в нашем сценарии преимущество недостаточно для решительного достижения целей», — говорится в документе.

Агентство также считает, что нет политически обоснованных уступок, которые могли бы привести к прекращению войны путем переговоров, что может привести к очень затяжному конфликту.

«В более долгосрочной перспективе мы ожидаем некоторой формы урегулирования, но считаем „замороженный конфликт“ более вероятным, чем устойчивое мирное соглашение, по крайней мере на значительный период», — отмечает Fitch.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
+30
Робин Гуд
Робин Гуд
11 декабря 2023, 12:56
#
А зачем переживать по поводу преддефолтного рейтинга CC? Тут же говорят многие Украине вот-вот спишут все долги, наверное после этого сразу все 3 мировых агенства выставят рейтинги ААА, инвесторы побегут давать деньги толпами под минимальный процент на рыночных условиях, ещё и выбирать придётся у кого лучше условия :)

Наверное многим легче жить иллюзиями… чем думать как поднимать экономику сейчас и в будущем, понимая что все эти кредиты, в т. ч. разворованные коррупционерами, будет отдавать ещё не одно поколение много лет. И даже в случае дефолта — в лучшем случае проводят реструктуризацию, а не списание, так что никуда это «иго» не исчезнет.
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0
Alex2006
Alex2006
11 декабря 2023, 13:44
#
Не «вот-вот», а після перемоги. Але так, переживати за рейтинги не варто. Але агенства ж їх все рівно роблять для статистики, така їх робота.
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0
Робин Гуд
Робин Гуд
11 декабря 2023, 14:44
#
Во-первых, непонятно на каком основании спишут (даже «після перемоги» — хотя непонятно в каком виде — если вдруг на какое-то время заморозится на текущей линии как было в 2015 — будет ли это перемога?) — а во-вторых можно конечно не переживать за рейтинги, но адекватные инвесторы, которые предоставляют заёмные средства на рынке, бегут десятой дорогой от стран с мусорными рейтингами. И они как раз таки смотрят на то что пишут эти агентства.

И сомневаюсь что после такого даже гипотетического списания у страны будет рейтинг хотя бы «B», а значит и доступ к адекватному кредитованию на рыночных условиях.

Сейчас давали по политическим причинам и под специальные условия (ставка США и ЕС на быструю победу Украины или хотя бы непроигрыш), а на рыночных условиях никто странам с таким рейтингам ничего не выдаёт под низкий процент.
+
0
Alex2006
Alex2006
11 декабря 2023, 14:51
#
Я ж пояснював вже давно чому спишуть: https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/194577/

>И сомневаюсь что после такого даже гипотетического списания у страны будет рейтинг хотя бы «B», а значит и доступ к адекватному кредитованию на рыночных условиях.
Воно і не буде потрібне, приплив інвестиції буде такий, що бюджет наповниться і без залучення кредитів.

>Сейчас давали по политическим причинам и под специальные условия (ставка США и ЕС на быструю победу Украины или хотя бы непроигрыш), а на рыночных условиях никто странам с таким рейтингам ничего не выдаёт под низкий процент.
Саме так, от потім і надалі будуть давати по політичним причинам)
+
+15
Робин Гуд
Робин Гуд
11 декабря 2023, 14:58
#
Alex2006, у вас в блоге только теоретическое рассуждение на тему того, что может быть спишут через какой-то механизм. Пока много юридических препятствий и мы сами это видим, а США вряд ли возьмётся погашать долг чужой, если сами видят, что этих репараций может и не быть из-за репутационных потерей (или какие там ещё причины называют). Не факт что вообще удастся эти репарации когда-либо передать Украине.

Никакого подтверждения и даже намёков более-менее серьёзных на списание долгов нигде нет.

По поводу Вашего «приплыв инвестиций» — Украине и в мирное время не очень-то давали инвестиции из-за коррупции прежде всего, с какой кстати все побегут в будущем, если коррупция так и останется? Прям вижу уже выстроившихся в очередь инвесторов, которые хотят отдать на личные растраты деньги каким-нибудь корруцпионным руководителям условной УкрЗалізниці

Ну и текущие реалии показывают, что уже на 2024 год фин. помощь под большим вопросом.

Так что в «сказки» можно верить дальше) А время всё покажет.
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0
Alex2006
Alex2006
11 декабря 2023, 15:29
#
Це не казки, це зафіксований прогноз, як і інші мої прогнози, які вже справдились, накшталт цього: https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/193827/
У нього також мало хто вірив, а хто, як завжди, виявився правим? От і тут з часом усе перевірите)
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0
Робин Гуд
Робин Гуд
11 декабря 2023, 15:48
#
Alex2006, Ваши «прогнозы» исключительно основаны на том, что добрый дядя Байден (условно — конечно тут ещё много кто кроме США/ЕС и т. п.) дал кучу денег.

Не нужно быть серьёзным экономистом, чтобы понять что вливая 3млрд+$ ежемесячно в экономику — можно и курс доллара удержать, и резервы увеличить. И вся суть Ваших прогнозов основана на вере в то, что помогать будут дальше в таком же объёме.

Но сейчас уже видим первые признаки того, что резервы начали падать без внешней помощи, а траты НБУ не уменьшились. Но это при том что ещё поступления идут, хоть и несколько меньше. 2024 год всё покажет.

Сейчас нравится всем заявлять и про экономические успехи, и про то какая «железобетонная» банковская система в Украине, только потому что идут все эти вливания, а по сути «денежный праздник» оплачивается американскими и европейскими налогоплательщиками. Как только приток внешней валюты закончится — увидим всё: и инфляцию огромную, и девальвацию, и печатные станки.

Эта ситуация напоминает ещё явление «рыбка в аквариумуме»: пока рыбку кормят, у неё тепличные условия, она себя хорошо чувствует и думает что так будет всегда. Но если аквариум разбился — то рыбка не способна выжить.

То же самое сейчас и с экономикой Украины: она годами подравалась коррупцией и разворовыванием, а война сейчас её добила. Но пока «кормят» — вот и слышны победные возгласы. А как «кормушка» заканчивается — все кричат про «зраду».

Время покажет. И «прогнозисты» пропадут, как и те, кто кричал что курса 33 не будет при 25.
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