Fitch подтвердило негативные кредитные рейтинги Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне CC, который считается негативным. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-релиз агентства.

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Рейтинг в валюте

Уровень СС Fitch дает компаниям или государствам, которые тяжело выполняют свои финансовые обязательства. Как отмечается в пресс-релизе, аналитики ожидают дальнейшей реструктуризации коммерческого долга Украины до окончания двухлетнего перерыва в выплатах по еврооблигациям 1 сентября 2024 года.

По мнению аналитиков Fitch, если единой комплексной реструктуризации долга не удастся достичь, возможно из-за неопределенности, связанной с войной, выплаты по еврооблигациям могут перенести, как это было в августе 2022 года.

Рейтинг в гривне

Также агентство подтвердило рейтинг CCC- в национальной валюте. Он означает, что Украина может испытать трудности при выплате средств по своим долгам. Этот рейтинг немного лучше СС.

Fitch считает, что внутренний долг будет исключен из реструктуризации в следующем году, отчасти потому, что только 3% его принадлежит нерезидентам, а 45% Национальному банку Украины.

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Кроме того, 40% принадлежит украинскому банковскому сектору, в том числе 20% госбанкам, поэтому реструктуризация такого долга может подорвать внутренний долговой рынок и стабильность финансового сектора.

«Тем не менее, рейтинг отражает все еще существенный кредитный риск по долгу в национальной валюте в долгосрочной перспективе, частично из-за неопределенности источников финансирования в течение потенциально длительного периода очень высокого бюджетного дефицита», — отмечается в заявлении.

Про войну

Fitch ожидает, что война будет продолжаться в 2024 году в ее нынешних широких масштабах. «По нашему мнению, Украина все еще имеет некоторое стратегическое военное преимущество, подкрепленное твердой решимостью и военной поддержкой Запада, но ее контрнаступление пока принесло ограниченные результаты, и в нашем сценарии преимущество недостаточно для решительного достижения целей», — говорится в документе.

Агентство также считает, что нет политически обоснованных уступок, которые могли бы привести к прекращению войны путем переговоров, что может привести к очень затяжному конфликту.

«В более долгосрочной перспективе мы ожидаем некоторой формы урегулирования, но считаем „замороженный конфликт“ более вероятным, чем устойчивое мирное соглашение, по крайней мере на значительный период», — отмечает Fitch.