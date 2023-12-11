Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне CC, который считается негативным. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-релиз агентства.
Fitch подтвердило негативные кредитные рейтинги Украины
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Рейтинг в валюте
Уровень СС Fitch дает компаниям или государствам, которые тяжело выполняют свои финансовые обязательства. Как отмечается в пресс-релизе, аналитики ожидают дальнейшей реструктуризации коммерческого долга Украины до окончания двухлетнего перерыва в выплатах по еврооблигациям 1 сентября 2024 года.
По мнению аналитиков Fitch, если единой комплексной реструктуризации долга не удастся достичь, возможно из-за неопределенности, связанной с войной, выплаты по еврооблигациям могут перенести, как это было в августе 2022 года.
Рейтинг в гривне
Также агентство подтвердило рейтинг CCC- в национальной валюте. Он означает, что Украина может испытать трудности при выплате средств по своим долгам. Этот рейтинг немного лучше СС.
Fitch считает, что внутренний долг будет исключен из реструктуризации в следующем году, отчасти потому, что только 3% его принадлежит нерезидентам, а 45% Национальному банку Украины.
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Кроме того, 40% принадлежит украинскому банковскому сектору, в том числе 20% госбанкам, поэтому реструктуризация такого долга может подорвать внутренний долговой рынок и стабильность финансового сектора.
«Тем не менее, рейтинг отражает все еще существенный кредитный риск по долгу в национальной валюте в долгосрочной перспективе, частично из-за неопределенности источников финансирования в течение потенциально длительного периода очень высокого бюджетного дефицита», — отмечается в заявлении.
Про войну
Fitch ожидает, что война будет продолжаться в 2024 году в ее нынешних широких масштабах. «По нашему мнению, Украина все еще имеет некоторое стратегическое военное преимущество, подкрепленное твердой решимостью и военной поддержкой Запада, но ее контрнаступление пока принесло ограниченные результаты, и в нашем сценарии преимущество недостаточно для решительного достижения целей», — говорится в документе.
Агентство также считает, что нет политически обоснованных уступок, которые могли бы привести к прекращению войны путем переговоров, что может привести к очень затяжному конфликту.
«В более долгосрочной перспективе мы ожидаем некоторой формы урегулирования, но считаем „замороженный конфликт“ более вероятным, чем устойчивое мирное соглашение, по крайней мере на значительный период», — отмечает Fitch.
Комментарии - 7
Наверное многим легче жить иллюзиями… чем думать как поднимать экономику сейчас и в будущем, понимая что все эти кредиты, в т. ч. разворованные коррупционерами, будет отдавать ещё не одно поколение много лет. И даже в случае дефолта — в лучшем случае проводят реструктуризацию, а не списание, так что никуда это «иго» не исчезнет.
И сомневаюсь что после такого даже гипотетического списания у страны будет рейтинг хотя бы «B», а значит и доступ к адекватному кредитованию на рыночных условиях.
Сейчас давали по политическим причинам и под специальные условия (ставка США и ЕС на быструю победу Украины или хотя бы непроигрыш), а на рыночных условиях никто странам с таким рейтингам ничего не выдаёт под низкий процент.
>И сомневаюсь что после такого даже гипотетического списания у страны будет рейтинг хотя бы «B», а значит и доступ к адекватному кредитованию на рыночных условиях.
Воно і не буде потрібне, приплив інвестиції буде такий, що бюджет наповниться і без залучення кредитів.
>Сейчас давали по политическим причинам и под специальные условия (ставка США и ЕС на быструю победу Украины или хотя бы непроигрыш), а на рыночных условиях никто странам с таким рейтингам ничего не выдаёт под низкий процент.
Саме так, от потім і надалі будуть давати по політичним причинам)
Никакого подтверждения и даже намёков более-менее серьёзных на списание долгов нигде нет.
По поводу Вашего «приплыв инвестиций» — Украине и в мирное время не очень-то давали инвестиции из-за коррупции прежде всего, с какой кстати все побегут в будущем, если коррупция так и останется? Прям вижу уже выстроившихся в очередь инвесторов, которые хотят отдать на личные растраты деньги каким-нибудь корруцпионным руководителям условной УкрЗалізниці
Ну и текущие реалии показывают, что уже на 2024 год фин. помощь под большим вопросом.
Так что в «сказки» можно верить дальше) А время всё покажет.
У нього також мало хто вірив, а хто, як завжди, виявився правим? От і тут з часом усе перевірите)
Не нужно быть серьёзным экономистом, чтобы понять что вливая 3млрд+$ ежемесячно в экономику — можно и курс доллара удержать, и резервы увеличить. И вся суть Ваших прогнозов основана на вере в то, что помогать будут дальше в таком же объёме.
Но сейчас уже видим первые признаки того, что резервы начали падать без внешней помощи, а траты НБУ не уменьшились. Но это при том что ещё поступления идут, хоть и несколько меньше. 2024 год всё покажет.
Сейчас нравится всем заявлять и про экономические успехи, и про то какая «железобетонная» банковская система в Украине, только потому что идут все эти вливания, а по сути «денежный праздник» оплачивается американскими и европейскими налогоплательщиками. Как только приток внешней валюты закончится — увидим всё: и инфляцию огромную, и девальвацию, и печатные станки.
Эта ситуация напоминает ещё явление «рыбка в аквариумуме»: пока рыбку кормят, у неё тепличные условия, она себя хорошо чувствует и думает что так будет всегда. Но если аквариум разбился — то рыбка не способна выжить.
То же самое сейчас и с экономикой Украины: она годами подравалась коррупцией и разворовыванием, а война сейчас её добила. Но пока «кормят» — вот и слышны победные возгласы. А как «кормушка» заканчивается — все кричат про «зраду».
Время покажет. И «прогнозисты» пропадут, как и те, кто кричал что курса 33 не будет при 25.