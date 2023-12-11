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11 декабря 2023, 13:37 Читати українською

Binance прекращает поддержку рубля

Самая крупная криптовалютная биржа в мире Binance прекратит поддержку российского рубля в операциях P2P. Об этом говорится в сообщении компании.

Самая крупная криптовалютная биржа в мире Binance прекратит поддержку российского рубля в операциях P2P.

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Рубли больше не принимают

В Binance сообщили, что такое решение было принято на фоне выхода из россии и продажи бизнеса другой криптобирже CommEX.

Операции с рублем прекратят с 2:00 по киевскому времени 31 января 2024 года. После этого уже нельзя будет торговать в режиме P2P, то есть проводить операции между пользователями.

В то же время, Binance предлагает пользователям осуществлять P2P-торговлю с российской валютой на платформе CommEX без каких-либо комиссий. Для этого необходимо подключить свой аккаунт на CommEX к аккаунту Binance и перевести активы.

Предыстория

Напомним, что Binance с 15 ноября прекратила поддерживать фиатные депозиты в российских рублях. В конце сентября биржа объявила, что окончательно уходит из россии и продает весь свой российский бизнес компании CommEX.

В мае в США выдвинули обвинения к Binance. Американские власти заподозрили, что с помощью платформы российские граждане обходят санкции.

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В свою очередь Binance отмечала, что «соблюдает правила глобальных санкций», отказывая в доступе к платформе «людям, организациям, юридическим лицам и странам, которые были внесены международным сообществом в черный список».

В марте 2023 года криптобиржа заблокировала возможность россиянам совершать сделки с долларами и евро через свой P2P-сервис.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Валерка Котовский
Валерка Котовский
11 декабря 2023, 13:50
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Я просто промолчу и не буду сливать бинанс в этой шутке:)
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