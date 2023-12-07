Зеленский ввел в действие новые санкции против российских граждан и компаний

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по поводу новых санкций против российских граждан и компаний. Об этом говорится в указе № 813/2023 , обнародованном на сайте президента.

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Список содержит 185 физических лиц, к которым применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры.

Список содержит преимущественно граждан рф, но также — одного гражданина Германии, одного — Узбекистана и человека с двойным гражданством Украины и россии.

Под ограничения попали, в частности, директор ООО «Аэроскан» Александр Стороженко и соучредитель ООО «Айди Солюшн» Игорь Горшинев.

Обе компании связаны с российским оборонным производством и по-прежнему уже оказывались под санкциями США. В преддверии «Аэроскан» также попала под британские санкции.

Также в санкционном списке оказался член Наблюдательного совета чешской телекоммуникационной компании NVision Czech Republic as Армен Аветисян. Конечным бенефициарным владельцем компании является российский олигарх Владимир Евтушенков.

К указанным лицам сроком 5 и 10 лет введены, среди прочего следующие санкции:

блокировка активов;

ограничение торговых операций (полное прекращение);

ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;

остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или остановка лицензий и других разрешений, в частности, на пользование недрами;

запрет на участие в приватизации и т. д.

В списке также 181 компания, причастная к поставкам в россию товаров двойного назначения, которые должны подпадать под экспортный контроль.

В частности, «Компания Леста-М», поставлявшая для нужд российской оборонки выработанные в Латвии микросхемы. Ее совладелец Петр Шумов также в списке.

Полный перечень физлиц в санкционном списке можно посмотреть по этой ссылке, а список юрлиц находится по этой ссылке.

Напомним

«Минфин» писал, что в ноябре 2023 года Зеленский ввел в действие санкции против 147 россиян и связанных с рф граждан других стран.