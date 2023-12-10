Венгерские перевозчики также планируют блокировать границу

Дальнобойщики из Венгрии решили присоединиться к коллегам из Польши, которые уже месяц блокируют движение грузовиков на границе с Украиной. О намерениях провести протестную акцию на пункте пропуска «Захонь-Чоп» заявили в ассоциации перевозчиков MKFE.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Протест венгерских перевозчиков

Перекрытие проезда на границе с Венгрией планируется 11 декабря. В организации отметили, что соответствующее разрешение на демонстрацию уже дали.

Венгерские перевозчики говорят, что целью протеста является привлечение внимания Европейской комиссии и правительства Венгрии к «серьезным рыночным последствиям» соглашения с Украиной о частичной либерализации автомобильных грузовых перевозок, которое «поставило много венгерских предприятий в критическую ситуацию».

Они требуют немедленного пересмотра соглашения и возобновления лицензионных квот для украинских перевозчиков, а также эффективного и интенсивного официального контроля.

Предыстория

Первыми блокировать движение на границе с Украиной начали польские перевозчики. Их требования аналогичны тем, которые выдвигают венгерские дальнобойщики — отмена «транспортного безвиза» для Украины и урегулирование пересечения границы. Акция протеста поляков началась 6 ноября.

Позже к протестам присоединились перевозчики Словакии.

Украина несет большие убытки из-за протестов — страдает как экономика, так и поставки для армии. Впрочем, в правительстве Польши уверяют, что цепочки поставок для ВСУ не перекрывали.

К теме: Экспорт через украинско-польскую границу сократился на 40%. Госбюджет потерял более 9 миллиардов

Дональд Туск, который скорее всего возглавившее правительство Польши, пообещал немедленно разблокировать границу.

В Еврокомиссии заявили, что выступают против возобновления системы выдачи разрешений для украинских дальнобойщиков. Такой же позиции придерживаются и в Украине.