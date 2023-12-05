Экспорт через украинско-польскую границу сократился на 40%. Госбюджет потерял более 9 миллиардов — Гетманцев

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 декабря 2023, 12:09 Читати українською

Экспорт через украинско-польскую границу сократился на 40%. Госбюджет потерял более 9 миллиардов — Гетманцев

Блокирование украинско-польской границы привело к снижению экспорта из-за пунктов пропуска на 40%, что повлекло потерю госбюджетом 9,3 млрд грн из-за недопоступления таможенных платежей. Об этом в эфире телемарафона заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, сообщает ЭП.

Блокирование украинско-польской границы привело к снижению экспорта из-за пунктов пропуска на 40%, что повлекло потерю госбюджетом 9,3 млрд грн из-за недопоступления таможенных платежей.
Фото: НБУ

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По словам Гетманцева, блокировка польскими перевозчиками границы мощным ударом по украинской экономике.

«Мы имеем на 40% уменьшение экспорта из-за соответствующих сухопутных пунктов пропуска. Есть заявление от перевозчиков о потерях в 400 млн евро только за первые две недели этой блокады», — отметил Гетманцев.

Кроме того, по результатам ноября бюджет потерял 9,3 млрд грн от недопоступления таможенных платежей.

Читайте также: Польша потребует отмены транспортного безвиза для Украины — премьер Моравецкий

Также нардеп призвал правительства стран, где происходит блокировка границы, должны не допустить момента, когда ситуация станет критической, поскольку это также ударит по ним.

«Ослабляя Украину, они укрепляют нашего общего врага и приводят к тому, чтобы он мощнее ударил по их же экономикам. Учитывая, что блокированием занимаются маргинальные политические силы, которые точно не представляют большинство в этих странах, убежден в том, что на этом фоне не нужно играть в политику, а нужно выполнять европейский закон, разрешающий свободное движение транспортных средств по территории ЕС», — подытожил Гетманцев.

Читайте также: Блокада пункта пропуска со Словакией прекращена

Напомним

Как писал «Минфин», к утру, 4 декабря, на границе с Польшей в очереди стоят 2,5 тыс. грузовиков. В то же время, на одном из пунктов начали пропускать пустые фуры.

Акция протеста польских перевозчиков началась 6 ноября и продлится до 1 февраля или до выполнения требований активистов. К полякам позже присоединились и словацкие перевозчики.

Главное требование — отмена «транспортного безвиза» для украинских дальнобойщиков. По мнению польских и словацких перевозчиков, это предпочитает украинских коллег в борьбе за рынок.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами