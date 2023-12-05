Экспорт через украинско-польскую границу сократился на 40%. Госбюджет потерял более 9 миллиардов — Гетманцев

Блокирование украинско-польской границы привело к снижению экспорта из-за пунктов пропуска на 40%, что повлекло потерю госбюджетом 9,3 млрд грн из-за недопоступления таможенных платежей. Об этом в эфире телемарафона заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев , сообщает ЭП.

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По словам Гетманцева, блокировка польскими перевозчиками границы мощным ударом по украинской экономике.

«Мы имеем на 40% уменьшение экспорта из-за соответствующих сухопутных пунктов пропуска. Есть заявление от перевозчиков о потерях в 400 млн евро только за первые две недели этой блокады», — отметил Гетманцев.

Кроме того, по результатам ноября бюджет потерял 9,3 млрд грн от недопоступления таможенных платежей.

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Также нардеп призвал правительства стран, где происходит блокировка границы, должны не допустить момента, когда ситуация станет критической, поскольку это также ударит по ним.

«Ослабляя Украину, они укрепляют нашего общего врага и приводят к тому, чтобы он мощнее ударил по их же экономикам. Учитывая, что блокированием занимаются маргинальные политические силы, которые точно не представляют большинство в этих странах, убежден в том, что на этом фоне не нужно играть в политику, а нужно выполнять европейский закон, разрешающий свободное движение транспортных средств по территории ЕС», — подытожил Гетманцев.

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Напомним

Как писал «Минфин», к утру, 4 декабря, на границе с Польшей в очереди стоят 2,5 тыс. грузовиков. В то же время, на одном из пунктов начали пропускать пустые фуры.

Акция протеста польских перевозчиков началась 6 ноября и продлится до 1 февраля или до выполнения требований активистов. К полякам позже присоединились и словацкие перевозчики.

Главное требование — отмена «транспортного безвиза» для украинских дальнобойщиков. По мнению польских и словацких перевозчиков, это предпочитает украинских коллег в борьбе за рынок.