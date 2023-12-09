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9 декабря 2023, 10:51 Читати українською

Нацбанк за неделю уменьшил продажу валюты

Национальный банк за 4−8 декабря продал валюты на $546 млн, это на $193,5 млн меньше, чем на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Национальный банк за 4−8 декабря продал валюты на $546 млн, это на $193,5 млн меньше, чем на прошлой неделе.

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Как показывает статистика, за последнюю рабочую неделю НБУ также сократил и покупку валюты, сумма в эквиваленте составила $1,99 млн, а на прошлой неделе — $1,6 млн.

Ранее «Минфин» писал, что в ноябре Нацбанк снизил продажу валюты до $2,457 миллиарда после рекорда в октябре ($3,351).

В целом с начала года регулятор продал уже $26,094 млрд, а купил — $216,65 млн.

Напомним, что 2 октября Национальный банк объявил об отмене режима фиксированного курса и перешел в режим управляемой гибкости. В результате курс доллара начал колебаться.

К теме: Либерализация валютного рынка будет поэтапной — глава НБУ

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Smehue4ki
Smehue4ki
9 декабря 2023, 13:06
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Нарешті зрозуміли, що зрівнявши курс чорним ринком, можна не палити сотні мільйонів баксів на тиждень
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