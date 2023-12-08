Минфин - Курсы валют Украины

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8 декабря 2023, 14:05 Читати українською

Либерализация валютного рынка будет поэтапной — глава НБУ

Глава НБУ назвал условия для дальнейшей отмены ограничений на валютном рынке. По словам Андрея Пышного, это зависит от стабильности курса доллара, об этом он заявил в интервью для Euromoney.

Глава НБУ назвал условия для дальнейшей отмены ограничений на валютном рынке.

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На решение о либерализации рынка также повлияет сохранение международной помощи. Пышный подчеркнул, что дальнейшая либерализация будет проходить поэтапно и связана с условиями, а не с конкретными датами.

«Валютная либерализация будет напрямую зависеть от того, насколько хорошо мы сможем обеспечить стабильность обменного курса и цен при управляемом обменном курсе», — сказал Пышный.

Впрочем, глава НБУ отдает себе отчет в рисках более изоляционного течения в политике США. «Стабильность обменного курса обеспечивается, прежде всего, благодаря международной финансовой поддержке, что позволяет нам пополнять международные резервы», — сказал он.

Euromoney пишет, что, несмотря на огромный бюджетный дефицит из-за войны, приток международной помощи позволил Украине в прошлом году отойти от монетарного финансирования и даже начать этой осенью переход к гибкому обменному курсу и сосредоточиться на таргетировании инфляции.

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Напомним, что после 2 октября Национальный банк объявил об отмене режима фиксированного курса и перешел в режим управляемой гибкости. В результате курс доллара начал колебаться.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Бедный папа
Бедный папа
8 декабря 2023, 15:37
#
Когда либералы разрешат курс показывать из окна прохожим?
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
8 декабря 2023, 15:58
#
Ліберасти вони і в африці ліберасти.
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