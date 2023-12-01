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1 декабря 2023, 15:29 Читати українською

В ноябре НБУ снизил продажу валюты

Нацбанк снизил продажу валюты в ноябре до $2,457 миллиарда после рекорда в октябре ($3,351). Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Нацбанк снизил продажу валюты в ноябре до $2,457 миллиарда после рекорда в октябре ($3,351).

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В ноябре НБУ продал на межбанковском рынке $2,457 миллиарда, а купил — всего $40 миллионов. Чистая продажа валюты за месяц составила $2,453 млрд.

В октябре этот показатель составил $3,337 млрд, а в сентябре $2,691 млрд, однако больше, чем в августе ($2,364 млрд) и в семь предыдущих месяцев с февраля 2023 года.

Валютные интервенции Нацбанка / Скриншот сайта НБУ

Напомним, что в ноябре Украина получила всего $2 млрд внешнего финансирования от партнеров. Это наименьшие объемы, по крайней мере, за последние полгода: в октябре они составили $2,8 млрд, в сентябре — около $3 млрд, в августе — $4,6 млрд, в июле — $5,3 млрд, в июне — около $3 млрд.

Читайте также: Банки с 1 декабря могут продавать наличную валюту населению без ограничений

Источник: Минфин
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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
1 декабря 2023, 18:46
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