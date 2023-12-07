Главное за четверг: Золото, заработок банков и каким будет курс доллара и рост ВВП в 2024 году

На этой неделе цена на золото впервые за свою историю поднялась более 2100 долларов за унцию. Это еще раз подтверждает, что значительная часть инвесторов продолжает рассматривать благородный металл как актив-убежище. Почему капиталы утекают у него сейчас и как это скажется на золотых ценах, рассказывает «Минфин».

С начала года Украина получила международную помощь почти на $37,4 миллиарда

Украина с начала года получила международную помощь в размере почти $37,4 млрд, из которых свыше $4,7 млрд получено в октябре-ноябре. Об этом говорится в ежемесячном макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

Банки заработали вдвое больше в 2023 году. Как изменился топ-10 банков в Украине

122,7 млрд грн заработали украинские банки за 10 месяцев 2023 года. Это уже более чем вдвое больше соответствующего периода 2021 года, когда прибыль составила 58,35 млрд грн. По данным НБУ, только 4 банка в Украине получили убытки в размере 99 млн грн.

Игорь Мазепа рассказал, каким будет курс доллара и рост ВВП в 2024 году (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит с генеральным директором инвестиционной компании Concorde Capital Игорем Мазепой о том, что будет с курсом в 2024 году, куда сейчас инвестировать, какой будет инфляция и рост ВВП.

Недвижимость Португалии: как здесь покупают «квадраты» за крипту и почему предпочитают ипотеку

Цены на жилье в Португалии за последние четыре года выросли почти на 50%. То есть вилла, купленная в 2020 году за €325 тыс., сейчас принесла бы своему владельцу около €160 тыс. дохода. Но не поздно ли вкладываться в местные «квадраты» сейчас, выяснял «Минфин».

США выделяют Украине новый пакет вооружений на $175 миллионов

Администрация президента США Джо Байдена объявила о дополнительной помощи Украине в размере $175 млн.

Три месяца недоразумений: как избежать проблем при уплате кредита наследником

Редакция «Минфина» определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в ноябре. Им стал пользователь под ником vasal, рассказавший о проблеме с уплатой кредита родственника. Опыт нашего читателя может быть полезен и другим, и вот почему.