Главное за вторник: $14 миллиардов от Всемирного банка, масштабная конфискация активов рф

В рамках мобилизованных Всемирным банком финансовых ресурсов Украина в этом году получила более $14 млрд. «Банк разработал ряд важных инструментов для привлечения финансирования с целью обеспечения поддержки госбюджета Украины и восстановления инфраструктуры, разрушенной в результате российской агрессии», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Украинцы в ноябре купили валюты более чем на $620 миллионов — НБУ

Объемы покупки населением Украины валюты в ноябре превысили объемы ее продаж на $621,77 млн после рекорда в октябре, когда украинцы за месяц скупили $739,4 млн.

Кабмин готовит масштабную конфискацию российских активов (список)

Кабинет министров на заседании во вторник, 5 декабря, рассмотрит вопрос о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности россии и ее резидентов.

У украинцев на счетах сохранился 141 млн грн в рублях: как их можно обменять