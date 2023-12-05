Минфин - Курсы валют Украины

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5 декабря 2023, 20:00 Читати українською

Главное за вторник: $14 миллиардов от Всемирного банка, масштабная конфискация активов рф

Украина с начала года получила от Всемирного банка более $14 миллиардов — Минфин

В рамках мобилизованных Всемирным банком финансовых ресурсов Украина в этом году получила более $14 млрд. «Банк разработал ряд важных инструментов для привлечения финансирования с целью обеспечения поддержки госбюджета Украины и восстановления инфраструктуры, разрушенной в результате российской агрессии», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Украинцы в ноябре купили валюты более чем на $620 миллионов — НБУ

Объемы покупки населением Украины валюты в ноябре превысили объемы ее продаж на $621,77 млн после рекорда в октябре, когда украинцы за месяц скупили $739,4 млн.

Кабмин готовит масштабную конфискацию российских активов (список)

Кабинет министров на заседании во вторник, 5 декабря, рассмотрит вопрос о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности россии и ее резидентов.

У украинцев на счетах сохранился 141 млн грн в рублях: как их можно обменять

До 31 декабря 2024 года украинским банкам разрешено провести для своих клиентов — компаний и физлиц — продажу/обмен российских и белорусских рублей в безналичной форме. Но это можно делать только через те банки россии и беларуси, которые не включены в списки санкций. Каждый клиент может произвести такой обмен только один раз после подачи в банк соответствующего заявления.

Источник: Минфин
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