Украинцы в ноябре купили валюты более чем на $620 миллионов — НБУ

Объемы покупки населением Украины валюты в ноябре превысили объемы ее продаж на $621,77 млн после рекорда в октябре, когда украинцы за месяц скупили $739,4 млн. Об этом свидетельствуют данные НБУ .

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По данным регулятора, в прошлом месяце физические лица купили наличную валюту на $1,71 миллиарда, а продали — на $1,34 млрд.

В то же время продажи безналичной валюты населением уменьшились до $507,46 млн, а ее продажи — выросли до $260,38 млн.

Напомним

Объемы покупки населением Украины валюты в октябре 2023 года превысили объемы ее продаж на $739,4 млн, что на 66,4% больше сентябрьского показателя и в пять — августовского. Последний раз население в таких объемах пополняло свои запасы валюты в феврале 2014 года и несколько месяцев до этого.