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5 декабря 2023, 16:34 Читати українською

Украинцы в ноябре купили валюты более чем на $620 миллионов — НБУ

Объемы покупки населением Украины валюты в ноябре превысили объемы ее продаж на $621,77 млн после рекорда в октябре, когда украинцы за месяц скупили $739,4 млн. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Объемы покупки населением Украины валюты в ноябре превысили объемы ее продаж на $621,77 млн после рекорда в октябре, когда украинцы за месяц скупили $739,4 млн.
Фото: pixabay.com

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По данным регулятора, в прошлом месяце физические лица купили наличную валюту на $1,71 миллиарда, а продали — на $1,34 млрд.

В то же время продажи безналичной валюты населением уменьшились до $507,46 млн, а ее продажи — выросли до $260,38 млн.

Напомним

Объемы покупки населением Украины валюты в октябре 2023 года превысили объемы ее продаж на $739,4 млн, что на 66,4% больше сентябрьского показателя и в пять — августовского. Последний раз население в таких объемах пополняло свои запасы валюты в феврале 2014 года и несколько месяцев до этого.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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0
Alex2006
Alex2006
5 декабря 2023, 17:38
#
Нічому так і не навчились… https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/201333/
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Lolik1837
Lolik1837
5 декабря 2023, 18:03
#
А господину Алексу лишь бы лишний раз пихнуть свою ссылку про секту «свидетелей гривны «и про пользу утреннего обтирания гривной
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0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
5 декабря 2023, 18:36
#
Людину готується до нестачі туалетного папіру. Не заважайте!
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0
Alex2006
Alex2006
5 декабря 2023, 19:11
#
Ну, а як ще зробити, щоб люди перестали робити гірше і собі і країні?
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