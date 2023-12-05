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5 декабря 2023, 17:10 Читати українською

Кабмин готовит масштабную конфискацию российских активов (список)

Кабинет министров на заседании во вторник, 5 декабря, рассмотрит вопрос о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности россии и ее резидентов. Об этом первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк сообщил в Telegram.

Кабинет министров на заседании во вторник, 5 декабря, рассмотрит вопрос о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности россии и ее резидентов.
Фото:depositphotos

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Что известно

«Из сопроводительных документов видим, что из перечня почему-то изъяли ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» и ООО «Брокард-Украина», но и добавили «Индустриальный союз Донбасса», ПАО «Алчевский металлургический комбинат» и ПАО «Днепровский металлургический комбинат», — отметил Железняк.

Всего в перечне 50 объектов, относительно которых Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение об их принудительном изъятии.

В основном речь идет о миноритарных пакетах акций ряда украинских предприятий, владельцами которых являются резиденты россии. В том числе в список вошли десятки компании, производственные мощности и имущество которых находятся на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и Крыма.

Какие объекты вошли в список

  • 100% ЗАО «Планета Строй», принадлежащих российской компании «Промышленный концерн»;
  • имущественные комплексы представительства ООО «Газпром экспорт» и ассоциации «Высоконадежный трубопроводный транспорт», принадлежащего «Газпрому»;
  • 50% в ООО «Международный консорциум по управлению и развитию ГТС Украины», 100% в ООО «Газпром сбыт Украина» и 100% в ООО «Газпромнефть лубрикантс Украина», принадлежащих «Газпрому»;
  • 100% в ООО «Татнефть-АЗС-Украина», 88,97% в ООО «Полтава-Капитал» и 92,98% в ООО «Харьков-Капитал», принадлежащих «Татнефти»;
  • 100% в ООО «Охлаждающие башни Прага-Киев» и 99,99% в ООО «Росатом Восточная Европа», косвенно принадлежащих «Росатому»;
  • 100% в ООО «Гумпы», принадлежащих «Мосимуществу»;
  • 100% акций ЧАО «Морской регистр судоходства в Украине», принадлежащего «Русскому морскому регистру судоходства»;
  • 100% в ООО «Жефко Украина», что косвенно принадлежит «РЖД»;
  • 50,0002% в корпорации «Индустриальный союз Донбасса», 48,07% принадлежащих ПАО «Алчевский металлургический комбинат», 49,7% ПАО «Днепровский металлургический комбинат», 48,88% ПАО «Алчевский коксохимический завод» рф;
  • 95,21% принадлежащего «Роснефтегазу» ПАО «Лисичанская нефтяная инвестиционная компания»;
  • 74,99% ЧАО «Сережа Ориана Украина» и 100% в ООО «Сегежа Пекаджинг Украина», принадлежащих российскому «Банку ВТБ».
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+28
kadaad1988
kadaad1988
5 декабря 2023, 17:18
#
И это на десятом году войны с маскалями!!! А сколько еще не тронули???
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
5 декабря 2023, 17:29
#
Возможно, планы поменялись…
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