Кабмин готовит масштабную конфискацию российских активов (список)

Кабинет министров на заседании во вторник, 5 декабря, рассмотрит вопрос о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности россии и ее резидентов. Об этом первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк сообщил в Telegram .

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

«Из сопроводительных документов видим, что из перечня почему-то изъяли ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» и ООО «Брокард-Украина», но и добавили «Индустриальный союз Донбасса», ПАО «Алчевский металлургический комбинат» и ПАО «Днепровский металлургический комбинат», — отметил Железняк.

Всего в перечне 50 объектов, относительно которых Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение об их принудительном изъятии.

В основном речь идет о миноритарных пакетах акций ряда украинских предприятий, владельцами которых являются резиденты россии. В том числе в список вошли десятки компании, производственные мощности и имущество которых находятся на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и Крыма.

Какие объекты вошли в список