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5 декабря 2023, 13:18 Читати українською

Украина с начала года получила от Всемирного банка более $14 миллиардов — Минфин

В рамках мобилизованных Всемирным банком финансовых ресурсов Украина в этом году получила более $14 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

В рамках мобилизованных Всемирным банком финансовых ресурсов Украина в этом году получила более $14 млрд.
Фото:mof.gov.ua

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Поддержка Всемирного банка

«Благодарен Всемирному банку за чрезвычайную поддержку. В этом году, в рамках мобилизованных банком финансовых ресурсов, Украина получила более $14 млрд. Банк разработал ряд важных инструментов для привлечения финансирования с целью обеспечения поддержки госбюджета Украины и восстановления инфраструктуры, разрушенной в результате российской агрессии», — отметил министр. финансов Украины Сергей Марченко.

По состоянию на сегодняшний день, объем портфеля действующих проектов Всемирного банка является самым большим за все годы сотрудничества.

Читайте: Украина привлечет $1,2 миллиарда от Всемирного банка под гарантии Японии

Напомним

В целом Всемирный банк уже мобилизовал более $38 млрд экстренного финансирования в поддержку Украины, включая обязательства и гарантии разных стран.

Напомним, что летом Украина получила $1,5 миллиарда ссуды от Всемирного банка под гарантии Японии.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
5 декабря 2023, 13:27
#
Це звичайно не 400 млрд але теж гроші.
+
+15
Strain
Strain
5 декабря 2023, 13:33
#
Завтра власть поменяется, а кредиты останутся.
Перед отопительным сезоном все отчитались что энергосистема восстановлена почти полностью.
Как оказалось — реальность далека от заявлений.
Даже в крупном городе отключения уже стали регулярными. То то чинят, то то сломалось.
И обстрелов никаких не нужно. Хватает нашего доблестного руководства.
+
+30
uxui
uxui
5 декабря 2023, 13:53
#
Тем временем курс доллара растет на МБ. Где победобесы, кричащие про перемогу, шо курс буде укриплятись?
+
0
parseval
parseval
5 декабря 2023, 14:31
#
Чекають, коли вийде НБУ з достатніми об'ємами.
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