Украина с начала года получила от Всемирного банка более $14 миллиардов — Минфин

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Поддержка Всемирного банка

«Благодарен Всемирному банку за чрезвычайную поддержку. В этом году, в рамках мобилизованных банком финансовых ресурсов, Украина получила более $14 млрд. Банк разработал ряд важных инструментов для привлечения финансирования с целью обеспечения поддержки госбюджета Украины и восстановления инфраструктуры, разрушенной в результате российской агрессии», — отметил министр. финансов Украины Сергей Марченко.

По состоянию на сегодняшний день, объем портфеля действующих проектов Всемирного банка является самым большим за все годы сотрудничества.

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Напомним

В целом Всемирный банк уже мобилизовал более $38 млрд экстренного финансирования в поддержку Украины, включая обязательства и гарантии разных стран.

Напомним, что летом Украина получила $1,5 миллиарда ссуды от Всемирного банка под гарантии Японии.