В рамках мобилизованных Всемирным банком финансовых ресурсов Украина в этом году получила более $14 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Украина с начала года получила от Всемирного банка более $14 миллиардов — Минфин
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Поддержка Всемирного банка
«Благодарен Всемирному банку за чрезвычайную поддержку. В этом году, в рамках мобилизованных банком финансовых ресурсов, Украина получила более $14 млрд. Банк разработал ряд важных инструментов для привлечения финансирования с целью обеспечения поддержки госбюджета Украины и восстановления инфраструктуры, разрушенной в результате российской агрессии», — отметил министр. финансов Украины Сергей Марченко.
По состоянию на сегодняшний день, объем портфеля действующих проектов Всемирного банка является самым большим за все годы сотрудничества.
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Напомним
В целом Всемирный банк уже мобилизовал более $38 млрд экстренного финансирования в поддержку Украины, включая обязательства и гарантии разных стран.
Напомним, что летом Украина получила $1,5 миллиарда ссуды от Всемирного банка под гарантии Японии.
Комментарии - 4
Перед отопительным сезоном все отчитались что энергосистема восстановлена почти полностью.
Как оказалось — реальность далека от заявлений.
Даже в крупном городе отключения уже стали регулярными. То то чинят, то то сломалось.
И обстрелов никаких не нужно. Хватает нашего доблестного руководства.