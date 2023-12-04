Компании, занимающиеся майнингом биткоинов в ноябре привлекли почти $1 миллиард. Об этом сообщают аналитики крипторинки Messari в соцсети Х.
Биткоин-майнеры за ноябрь привлекли почти $1 миллиард инвестиций
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По данным специалистов, немецкий майнер Northern Data получил $600 млн на рефинансирование долгов и закупку оборудования. Майнер Phoenix Group из ОАЭ получил $370 млн во время IPO — первоначального размещения своих акций.
Для сравнения, 98 других блокчейн-проектов в ноябре суммарно привлекли всего $750 млн.
Напомним, что 4 декабря биткоин достиг отметки в $42 тыс, что является максимумом за последние 1,5 года.
Ранее «Минфин» писал, что эксперты платформы Matrixport опубликовали новый прогноз. Они ожидают продолжения «бычьего рынка» и считают, что цена биткоина достигнет $63 000 весной 2024 года.
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Источник: Минфин
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