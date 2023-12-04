Биткоин-майнеры за ноябрь привлекли почти $1 миллиард инвестиций

Компании, занимающиеся майнингом биткоинов в ноябре привлекли почти $1 миллиард. Об этом сообщают аналитики крипторинки Messari в соцсети Х.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По данным специалистов, немецкий майнер Northern Data получил $600 млн на рефинансирование долгов и закупку оборудования. Майнер Phoenix Group из ОАЭ получил $370 млн во время IPO — первоначального размещения своих акций.

Для сравнения, 98 других блокчейн-проектов в ноябре суммарно привлекли всего $750 млн.

Напомним, что 4 декабря биткоин достиг отметки в $42 тыс, что является максимумом за последние 1,5 года.

Ранее «Минфин» писал, что эксперты платформы Matrixport опубликовали новый прогноз. Они ожидают продолжения «бычьего рынка» и считают, что цена биткоина достигнет $63 000 весной 2024 года.