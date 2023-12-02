Tether заблокировала шесть криптокошельков, прогноз роста биткоина до $63 000: что нового на рынке

Tether заблокировала шесть криптокошельков в сетях TRON и Ethereum

Компания Tether внесла в черный список еще шесть криптокошельков, связанных с инцидентами в сфере кибербезопасности. Об этом сообщают эксперты платформы ChainArgos.

Аналитики отметили, что указанные счета связаны со взломами на «несколько миллионов долларов» без уточнения подробностей.

Примечательно, что среди крупнейших контрагентов, в операциях с которыми участвовали кошельки из сети TRON, есть несколько централизованных бирж. При этом Ethereum-счета предпочтительно использовались при прямых взаиморасчетах с другими пользователями.

Компания Tether блокирует подозрительные кошельки на регулярной основе. В конце ноября 2023 года мы сообщали о том, что фирма заморозила адреса, на которых размещались активы на сумму в $225 млн.

До этого, в октябре, под блокировку попали 32 кошелька с токенами на $873 млн. В компании отметили, что эти счета были привлечены к отмыванию средств и финансированию терроризма.

В Matrixport спрогнозировали рост биткоина до $63 000 весной 2024 года

Эксперты платформы Matrixport обнародовали новый прогноз. Они ожидают продолжения «бычьего рынка» и считают, что цена биткоина достигнет $63 000 весной 2024 года.

В своем отчете аналитики сравнили циклы роста и падения первой криптовалюты в период с 2014 по 2023 год. Они проявили определенную закономерность между «медвежьими» и «бычьими» настроениями рынка.

Согласно отчету Matrixport, за падением биткоина на 58% в 2014 последовали три года роста. Также аналитики отметили пик падения в 2018 и 2022 году, когда курс первой криптовалюты снизился на 72% и 65% соответственно. Однако 2023 стал началом восстановления крипторынка, и в следующем году эта тенденция продолжится, считают в Matrixport.

Эксперты вспомнили будущий халвинг биткоина, ожидаемый в 2024 году. Они отметили, что перед каждым сокращением вознаграждения майнерам вдвое стоимость первой криптовалюты росла на 200%.

Исходя из анализа геополитических, монетарных и макроэкономических событий, аналитики Matrixport пришли к выводу, что к апрелю 2024 года курс биткоина может достигнуть $63 140. В конце следующего года актив будет торговаться на уровне $125 000, подытожили эксперты.

В JPMorgan зафиксировали признаки возрождения DeFi и NFT

Активность по направлениям DeFi и NFT демонстрирует «предварительные» признаки обновления, поскольку ожидание одобрения спотового биткоина-ETF улучшило настроения на крипторынке. К такому выводу пришли аналитики JPMorgan. Об этом сообщает CoinDesk.

Рост по этому направлению зафиксирован после двухлетнего спада, что создало «определенный оптимизм по поводу того, что хуже всего осталось позади с точки зрения среднесрочной перспективы».

По данным экспертов, основная причина роста DeFi-сегмента кроется в росте торговой активности на децентрализованных биржах. Значительное влияние также оказал ликвидный стэйкинг Lido Finance.

Что касается NFT, то они выиграли за счет популярности Ordinals и других аналогов протокола. Собственные надписи уже внедрили Avalanche, Fantom и Polygon.

FTX и Alameda Research продали криптоактивы почти на $11 миллионов

Аналитики зафиксировали движение средств на связанных с компаниями Alameda Research и FTX счетах на сумму $10,8 млн. Восемь разных криптоактивов были внесены на биржи Binance, Coinbase и Wintermute, отмечают эксперты Spot On Chain.

30 ноября 2023 года было продано:

10 млн GMT;

407 000 UNI;

5,23 млн SYN;

8,76 млн KLAY;

3,87 млн. FTM;

77,77 млн. SHIB.

Помимо этого, FTX и Alameda Research продали небольшое количество токенов ARB и OP. Согласно имеющейся информации, с 24 октября 2023 года компании в целом реализовано криптоактивы на сумму свыше $551 млн.

Аналогичные сделки аналитики зафиксировали 7−8 ноября 2023 года. Тогда эксперты отметили движение средств на сумму $100,93 млн.